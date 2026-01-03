Progresa en Matanzas vacunación contra Virus del Papiloma Humano

Foto: Tomada del Periódico Granma

Con un 83 por ciento de cobertura hasta la fecha, en la cubana provincia de Matanzas progresa la vacunación de niñas de nueve años de edad contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), causante principal del cáncer de cuello de útero, entre otras enfermedades.

De acuerdo a información brindada a la Agencia Cubana de Noticias por Berta M. Bello Rodríguez, subdirectora provincial de Higiene y Epidemiología, de un total de tres mil 232 infantes ya recibieron la dosis de Cecolin bivalente dos mil 708, en tanto otras 524 quedan pendientes por razones de distinto tipo.

Entre las causas de la no inmunización, destacan 248 niñas que aún no han cumplido los 9 años, quienes serán vacunadas en el mes de enero, una vez reiniciado el curso escolar, así como también 127 quienes se encontraban enfermas y están a la espera de su recuperación para poder aplicarles la vacuna, precisó la especialista.

Bello Rodríguez apuntó además que existen 80 niñas cuyos padres o tutores legales se encuentran negados a que sean vacunadas, aspecto en el cual refuerzan el trabajo en la comunidad para lograr incrementar el conocimiento sobre los beneficios y seguridad del fármaco.

Como parte de la vigilancia post vacunal, hasta el momento no se han reportado reacciones adversas, en la primera hora posterior a la inmunización, ni en días posteriores, lo cual sustenta la seguridad y efectividad de la misma, comentó la doctora.

De acuerdo a fuentes consultadas en la prensa nacional el 27 de octubre último marcó el inicio de la campaña de vacunación contra el VPH en Cuba, que se extenderá hasta el 31 de enero e incluirá la administración de 68 mil dosis del inmunógeno.

La implementación de esta campaña, con criterios de equidad, calidad y sostenibilidad, fortalece la capacidad del sistema de salud para reducir la incidencia de enfermedades prevenibles por vacunación y reafirma el compromiso del país con la salud pública y la protección de las futuras generaciones.

Jonh Vila Acosta/ ACN

