Parten hacia Oriente trabajadores matanceros

Una Brigada de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba en Matanzas partió hacia el Oriente Cubano para apoyar las labores de recuperación tras el paso del huracán Melisa.

El Primer Secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, y la Gobernadora Marieta Poey Zamora presidieron el acto de abanderamiento.

«La situación o condiciones a las que nos vamos a enfrentar la conoceremos al llegar a los lugares. Nosotros vamos decididos a trabajar, tenemos una brigada de cables, una de corte y bajantes y también de reparadores», explicó Fernando Alemán Medina, Jefe de Brigada.

Alemán Medina también agregó que su trabajo se centrará fundamentalmente en las calles y la conexión teléfonica en postes.

Integrada por 14 hombres, la Brigada de Etecsa Matanzas llegará hasta la provincia de Holguín con el objetivo de restablecer las comunicaciones en el menor tiempo posible. (ALH)

Post Views: 1