Matanzas

Graduados en Colón nuevos profesionales de la Salud

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #ciencias médicas #Colón #Graduados

De la Filial Universitaria de Ciencias Médicas Doctor Eusebio Hernández Pérez, de Colón, egresaron 99 nuevos profesionales, los cuales se integrara a centros asistenciales del sector en la provincia.

Con el homenaje a José Martí se inició la ceremonia, y el título de oro lo recibieron trece egresados de diferentes carreras.

Reconocieron a integrantes del movimiento Vanguardista Mario Muñoz Monroy, los Premios al Mérito Científico y a quienes integrarán el Cuadro de Honor de la institución universitaria médica colombina.

Emotivos resultaron la imposición de la cofia a las enfermeras noveles, el juramento de graduados y la distinción a los ya doctores Harold Lezcano Lima, alumno Vanguardia Integral, y Ángel Félix Almeida Rodríguez, de la Federación de Estudiantil Universitaria.

La graduación de la Filial Universitaria de Ciencias Médicas Doctor Eusebio Hernández Pérez se dedicó al aniversario 154 del fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina y al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro. (ALH)

By Iris Quintero Zulueta

