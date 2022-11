Maternar en tiempo

Un embarazo suele ser casi siempre motivo de alegría, aun en las circunstancias más difíciles. Chavelys Pérez Echazábal lo sabe; quizá por eso contempla su hinchado vientre de 38 semanas con cierta ternura y nostalgia a la vez.

Ella cursaba el onceno grado en un preuniversitario de Jagüey Grande cuando, con dos meses de gestación, supo que esperaba un bebé, a pesar de cuidarse con preservativo.

Desde entonces en casa se han ultimado todos los detalles para cuando nazca el primogénito. Su madre pedirá licencia para cuidar del nieto y que la joven pueda continuar sus estudios. El papá del niño, de 21 años, también la apoyará. Y así la vida continuará su curso, con más responsabilidades sobre los hombros de la adolescente y sus seres queridos.

Justo allí, en el Hogar Materno Provincial, Yamelis Cárdenas Rojas, de Jovellanos, también ve como un embarazo no planificado cambia sus proyectos. La muchacha, estudiante de Enfermería, ahora tendrá que acogerse al año de licencia de maternidad para cuidar del pequeño. Luego, cuando el niño pueda acceder a un círculo infantil, “sí quisiera continuar mi superación profesional”, nos comenta.

La elevada fecundidad adolescente durante los últimos años constituye un verdadero desafío de la salud sexual y reproductiva a nivel internacional, y Cuba no está exenta de esta situación. En Matanzas el tema ocupa y preocupa a los especialistas del Programa de Atención Materno-Infantil.

Su responsable en la provincia, el doctor Armando Arechavaleta Ugarte, explica que actualmente se contabilizan en el territorio 491 embarazadas en este grupo poblacional.

Entre las acciones que se acometen aquí para minimizar los embarazos no deseados en estas edades y su impacto negativo en el orden social, educativo y de salud, menciona a los círculos de adolescentes a nivel de consultorios y de las escuelas, labor que involucra a un grupo de psicólogos y trabajadores sociales. También se realizan programas de promoción para la salud a través de los medios de comunicación masiva.

La doctora Laudys Rosa Blanco Hernández, especialista en Ginecobstetricia, antes de referirse a los riesgos del embarazo en la adolescencia desde el punto de vista obstétrico, alude a su repercusión desde la arista social que, aunque en menor medida, sí influye mucho en la vida de ellas a partir de ese momento.

“Que puedan o no continuar los estudios dependerá de si provienen de un hogar funcional o disfuncional, y del apoyo que tengan de los padres o del padre y la familia del bebé. Aunque algunas logran llegar a la universidad, otras se quedan en el preuniversitario y tienen que dedicarse a cuidar un bebé que quizás no esperaban; sin embargo, no pudieron hacerse una interrupción por falta de tiempo o por padecer alguna enfermedad que las pondría en peligro”.