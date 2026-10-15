Una tendencia al incremento sostenido en los casos febriles vive la provincia de Matanzas en este mes de octubre, situación típica de la actual etapa del año.

Los municipios más afectados son Cárdenas, Pedro Betancourt, Los Arabos, Ciénaga de Zapata y la ciudad cabecera, aunque desde los demás territorios también se reportan pacientes afectados por las arbovirosis.

Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de seguir trabajando en las pesquisas protagonizadas por los profesionales de la atención primaria de Salud.

De igual manera explican que las miradas deben ir dirigidas sobre todo a las personas más vulnerables por ser las que pudieran complicarse con sus respectivas comorbilidades, edades avanzadas o período gestacional.

Asimismo se continúa en el saneamiento de centros laborales donde los dirigentes y trabajadores deben velar por destruir los posibles criaderos de mosquitos Aedes Aegypti.

Acciones que también debe tener en cuenta la familia en los hogares matanceros y realizar el autofocal además de mantener limpios los alrededores de las viviendas.

Dunia Bermúdez Saludo/ Radio 26

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