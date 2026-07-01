Matanzas

La casa de abuelos un refugio emocional

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #abuelos #Cuba #Matanzas

A medida que cae la noche, las luces del jardín parpadean suavemente. La música suave comienza a sonar desde un viejo radio que parece haber estado allí desde siempre. Algunos abuelos se levantan para bailar despacio, mientras otros observan con sonrisas nostálgicas. En ese momento, todos son jóvenes nuevamente; sus corazones laten al ritmo del pasado y del presente.

La casa de abuelos no es solo un lugar físico; es un refugio emocional donde se celebra la vida en todas sus formas. Aquí se cultiva el respeto por las tradiciones y se fomenta el amor entre generaciones. En este rincón del mundo, cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo y recordar que la verdadera riqueza radica en las relaciones humanas.

Cuando finalmente llega la hora de despedirse, los abrazos son fuertes y sinceros. Cada día allí deja una huella imborrable en el corazón de quienes cruzan sus puertas. Ese hogar sigue siendo un faro de luz en la oscuridad del mundo moderno, un recordatorio constante de que la vida es un viaje lleno de historias por contar y amor por compartir.

Y así, entre risas y recuerdos, la casa de abuelos continúa siendo un hogar donde el pasado y el presente coexisten armoniosamente, creando un legado que perdurará por generaciones.

Melanys Ramos Hernandez/ Radio Llanura de Colón

 

 

 

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By Redacción TV Yumurí

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