Celebra CIGB 40 años de fundada 

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) celebra este 1ro. de julio su 40 aniversario. Fundada en 1986 por iniciativa de Fidel Castro Ruz, la institución ha revolucionado la medicina moderna mediante el uso de la ingeniería genética y técnicas de ADN recombinante, lo que le valió el reconocimiento como Empresa de Alta Tecnología.

La cartera de productos del centro incluye hitos mundiales como el Heberprot-P, un fármaco único que sana las úlceras del pie diabético y evita amputaciones, así como la obtención por primera vez de la estreptoquinasa. Asimismo, el impacto del CIGB en la salud pública nacional es visible en logros como la vacuna Heberbiovac HB, la cual ha conseguido que desde el año 2000 no se registren casos de hepatitis B en cubanos menores de 15 años.

Durante la COVID-19, la institución demostró su capacidad de respuesta al crear Abdala, el primer inmunógeno concebido en América Latina contra este coronavirus, y Mambisa, una alternativa de administración nasal diseñada para bloquear la entrada del virus. Millones de estas dosis no solo protegieron a la población de la isla, sino que se exportaron a naciones como Vietnam, Venezuela, Nicaragua y la República Árabe Saharaui Democrática.

Actualmente, los científicos del centro enfocan sus esfuerzos en combatir el cáncer y enfermedades autoinmunes a través de proyectos basados en interferones y péptidos sintéticos. Fármacos como el Heberferón, el Nasalferón, Jusvinza y el candidato terapéutico CIGB 814 reafirman el liderazgo de este colectivo, que llega a sus cuatro décadas ostentando la condición de Vanguardia Nacional.

Con Información tomada de Juventud Rebelde.

Foto: imagen tomada de Juventud Rebelde.

Post Views: 18