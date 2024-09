El planeta Tierra está lleno de riquezas naturales que embellecen el entorno. Los mares, las montañas, la biodiversidad entre otros son el complemento perfecto de la vida terrestre, pero el hombre con su irresponsabilidad ha dañado los ecosistemas afectando el equilibrio de los mismos.

En Cuba el instituto de ciencia, tecnología y medio ambiente hace grandes esfuerzos por mantener el equilibrio natural, pero no basta con las leyes y resoluciones que dictan como debemos actuar para cuidar nuestro medio ambiente, también es necesario cuidar el espacio donde vivimos, de esta manera aportamos nuestro granito de arena.

A pesar de las carencias y necesidades que presentamos en la actualidad, en el municipio de Colón la indolencia y la indiferencia parecen haberse arraigado en la población, las instituciones y sus directivos, tenemos muchas dificultades, pero en ocasiones la solución está en la forma de actuar, de resolver los problemas, varias de las enfermedades que sufrimos demandan de una buena higiene no solo en nuestras casas sino también a nuestro alrededor. No hay un espacio del municipio que no tenga un micro vertedero y cuando se ponen los recursos para la recogida de los mismos, las personas crean otro incluso mayor que el que ya existía.

Entonces tenemos que reflexionar todos porque la solución estás en muestras manos y debemos saber que higiene es vida.