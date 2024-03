Gran Caribe Varadero regalará otra canastilla por el 4 de marzo

Gran Caribe Varadero espera el 4 de Marzo como quien va al mejor de los convites. No exactamente por el tradicional reconocimiento, la fiesta, o el homenaje a quienes lo merezcan. El Día del Trabajador de la Hotelería y el Turismo aloja la esperanza de la vida que está por llegar en el hospital de Cárdenas.

Con ese pretexto, mientras una madre cualquiera se inquieta por el momento del parto, puertas adentro en hoteles de Gran Caribe, comienza un alumbramiento especial, una suerte de competencia para ver dónde se recolecta más y mejor para conformar la canastilla de la niña o niño que venga al mundo el 4 de marzo.

Mientras se recoge una pieza por aquí y otra por allá, y se decide si es color rosado o azul, en la mente de muchos está “implícito también el agradecimiento a Elpidio Casimiro Sosa, el joven nacido el 4 de marzo de 1929, el luchador que no lo pensó para vender en 300 pesos su plaza del Bar Oriente, dinero que en gesto de desprendimiento aportó a la causa revolucionaria. Su legado vive en nosotros”, asegura emocionado Noel García, secretario del Buró Especial de Gran Caribe.

Cerca de donde se va depositando lo recogido de varios hoteles, García pondera cómo año tras año son más los trabajadores que espontáneamente van guardando ropas para cuando llegue la ocasión. “Mire cuánto hemos recaudado y llegarán más cosas”.

A la entrada del principal balneario cubano asoma el hotel Playa Caleta (Punta Arena). Famoso por un humanismo que vio nacer la idea entregar propina de manera voluntaria para la salud y así ayudar al Estado cubano en su lucha contra el cáncer.

Ese fue otro parto, una criatura deseada, que vio la luz en 1993. Luego se reprodujo por todo el país bajo un nombre singular: Mi Aporte a la Vida. La madre de ese programa nacional se llama María Isabel Carmenate y sigue trabajando en Punta Arena. “Lo de la propina fue su idea”, insiste Noel García.

Como si la palabra no bastara, el dirigente sindical sube a Facebook la foto. La cama de la habitación está llena de ropitas para un bebé. En un extremo está María Isabel, feliz. “Es un placer apoyar, conducir y colaborar con cada tarea que prestigie no solo mi colectivo, si no también a los trabajadores del turismo que con profunda consagración salimos cada día a trabajar…”.