Inauguran exposición Manuel es un manual

La muestra, que estará al alcance del público hasta el mes de mayo, recoge más de 15 caricaturas tomadas de los medios de prensa cubanos con los cuales colaboró durante décadas el creador de la occidental provincia de Matanzas.

No me gustan mucho los homenajes, pero los agradezco porque son un reconocimiento al trabajo que uno hizo durante años; es como un sueño, mirar atrás y ver algunos de los dibujos que hice, ver que he transitado, trabajado y utilizado mi vida en función de crecer y de hacer crecer a los demás, declaró el caricaturista cubano durante la apertura de la exhibición.

El humor tiene un papel indiscutible en la historia de la cultura y la formación de la conciencia nacional y Manuel es uno de los grandes exponentes del humor gráfico de todos los tiempos, afirmó el ministro cubano de Cultura Alpidio Alonso.

El evento forma parte de las iniciativas de la XXIII Bienal Internacional de Humorismo Gráfico 2023, y estuvo auspiciado por el Fondo Cubano de Bienes Culturales, el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de Artes Plásticas, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), la Unión de Periodistas de Cuba y la galería.

Hay doble motivo de celebración hoy para nuestro homenajeado: los 40 años de haber expuesto humor gráfico en esta sala y los 80 de su fructífera vida, en la que sus dibujos y los globos de sus textos gozan de una frescura y actualidad sorprendentes, reconoció el también caricaturista editorial del periódico Juventud Rebelde, Adán Iglesias, presidente de la sección de Humor Gráfico de la Uneac.

La obra de Manuel Hernández está vinculada principalmente a la caricatura, la pintura y la cerámica.

Es Premio Nacional de Periodismo José Martí (2001) y Premio Nacional del Humor (2006) y ha participado en muestras colectivas y Salones de Humor en Bélgica, Alemania, Francia, Venezuela, Bulgaria y en otros nueve países.

Durante su prolífica carrera colaboró con medios nacionales de comunicación cubanos como la revista Bohemia, y los periódicos Granma, Juventud Rebelde, Girón, Dedeté y Palante. (ALH)

Tomado de Prensa Latina