Día del Trabajador Civil de la Defensa: Yunervis, innovador de GeoCuba Matanzas

Si queremos aportar de verdad y ayudar de manera inmediata a la producción de alimentos, lo mejor es acortar los plazos, dijo Yunervis Raúl Ruiz Sánchez cuando en la empresa GeoCuba Matanzas reci­bieron la misión de realizar una cartografía especializada sobre el uso y tenencia de la tierra.

Se trataba de un encargo a todas las provincias, derivado de la necesidad del Ministerio de la Agricultura de conocer con exac­titud el área y manejo de los suelos por los tenientes de tierras.

El proyecto nacional, surgi­do en la unidad científico-técnica (UCT) del Grupo Empresarial GeoCuba, planteaba para Matan­zas un desafío adicional con el fac­tor tiempo. Ser el segundo territo­rio de mayor extensión (11 791,82 km2) en el país suponía emplear más de dos años en la ejecución de la tarea.

“Demasiados meses para lo­grar la información solicitada y con la presión de hacerlo bien rápi­do. En medio de esa encrucijada, a Yunervis se le ocurrió apelar a he­rramientas tecnológicas como alia­das para avanzar por el camino más corto. Una variante, explica, resultaron las imágenes satelita­les, específicamente las obtenidas con la plataforma Copérnicus, de la agencia espacial europea.

“Cada cinco días, la estación capta imágenes del territorio Matanzas y esos datos posibili­taron ir ganándole la partida a los días e ir realizando la labor de parcelaciones, sin la nece­sidad de ir al campo o caminar finca por finca.

“Luego de descargar las imá­genes, con resolución de 10 metros, nos auxiliamos de un software li­bre para su clasificación y proce­samiento, y lo mismo se podía ob­servar si la tierra estaba roturada, llena de marabú, que el estado de las máquinas centrales de pivotes, o lo cosechado.

“¿Que si utilizamos drones? Sí, solo en casos muy específicos. La metodología los incluía, pero, aparte de su alto costo, no era fac­tible emplearlos en áreas muy ex­tensas.

Con un orgullo difícil de es­conder, el ingeniero en la especia­lidad de Aerofotogeodesia refiere cómo llegaron a obtener un control exhaustivo de los tenientes de tie­rra, sin tener que teclear los datos de cada expediente, ayudados de herramientas para captar la infor­mación, y eso facilitó seguir re­duciendo tiempo.

Lo planificado para dos años y tanto a un costo de 8 millones, Yunervis y su equipo de la unidad de Geomática lo concretaron en menos de 12 meses, con el añadi­do de ahorro de recursos energéti­cos como combustibles, y un efecto económico de un millón y medio de pesos.

En términos prácticos no po­dría obviarse la contribución de este procedimiento elaborado en Matanzas, que ayudó a enriquecer la metodología de la UCT del gru­po empresarial GeoCuba.

Tal resultado le valió a Yuner­vis ganar en el año 2023 uno de los 27 premios de mayor impacto económico y/o social, que de ma­nera anual otorga la Asociación Nacional de Innovadores y Racio­nalizadores.

El lauro corona la carrera de un confeso amante de su profesión, al punto de considerar su traba­jo como el mejor de los hobby, un pasatiempo sin el cual no concibe una vida de 33 años ligada a este mundo, al que llegó como técnico en Geodesia y Cartografía a los 18 años, en la provincia de Villa Cla­ra, donde nació.

“A Matanzas vine en el 2010. Me lo propusieron y no lo pensé dos veces. Soy fundador de GeoCuba y siempre me ha acompañado una máxima: Estudiar, investigar, su­perarme siempre para que sea me­nos complejo el ejercicio de la in­novación.

“Con las nuevas tecnologías podemos hacer maravillas para optimizar la gestión empresarial, crear productos para su progreso, pero si luego los engavetan, esta­rían botando el dinero fruto de esa inversión. Y eso ha pasado muchas veces, duele decirlo”.

El último aporte de Yunervis es un sistema de tabla de distancias online para el control de rutas, que posibilita el análisis y consumo de combustible para transporte sin odómetro (contador de kilometraje), mediante la introducción de datos.

Conscientes de su valía, ya con­trataron el servicio varias entida­des de la provincia”. “Ojalá otras empresas lo compren”, sugiere.

Este 19 de septiembre, el Sindicato Nacional de Trabajado­res de Civiles de la Defensa cum­ple 53 años de fundado. Innova­dores como Yunervis lo prestigian.

Juanita Perdomo/Periódico Trabajadores