Realizan semanario de preparación del curso escolar 2026-2027

El semanario de preparación del próximo curso escolar se realizó en Colón con la participación de las estructuras de dirección municipal y de las 57 instituciones educativas, metodólogos, funcionarios y representantes de las instalaciones pioneriles del territorio.

El debate abordó los resultados del período lectivo anterior y las prioridades para el inicio del nuevo curso, según explicó Evelio Hernández Delgado, director municipal de Educación, entre ellos el trabajo político-ideológico y metodológico, la labor preventiva con la niñez,adolescencia y juventud; la enseñanza de la historia en el entorno educativo y la contextualización del programa económico social.

Para desarrollar las temáticas participaron como invitados profesionales de la Fiscalía, el Departamento de atención a menores, la Dirección de economía y planificación, la Escuela del Partido e historiadores.

El seminario de preparación del próximo curso escolar centró el análisis en la transformación institucional para convertir la escuela en el principal centro coordinador de influencias educativas de la comunidad. (ALH)

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