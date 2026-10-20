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Convocan a celebrar el aniversario 50 del Poder Popular en Martí

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Martí #Matanzas #Poder Popular #TV Yumurí

El municipio Martí se alista para conmemorar el 50 Aniversario de la creación de los Órganos del Poder Popular, el próximo 31 de Octubre.

Según dió a conocer la Dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Martí, presidida por Raiza Morejón Ramos, la celebración de tan importante fecha se realizará con el homenaje a nuestro Héroe Nacional, José Martí, en el parque de la cabecera municipal donde depositarán en las primeras horas de la mañana, una ofrenda floral en la base del busto de Mármol de Carrara erigido en este lugar.

Se conoció además, que seguidamente en las primeras horas de la mañana, tendrá lugar una Asamblea Solemne, en el salón del Cabaret Las Lajas, donde serán reconocidos un grupo de Delegados y trabajadores que han permanecido por más de 10 años, en sus funciones del Poder Popular.

La ocación será propicia para recordar a los Delegados del Poder Popular que se desempeñaron en estas funciones a lo largo de su vida, y que ya no están entre nosotros.

Así mismo, estarán presentes fundadores del Poder Popular, Delegados, trabajadores del sistema de Gobierno y Directivos, entre otras personalidades.

Por tales razones, la Presidenta de la Asamblea Municipal, Raiza Morejón Ramos, convoca a Delegados e invitados a participar en esta Jornada y en la Asamblea Solemne para conmemorar el 50 aniversario de la creación del Poder Popular en la localidad.

Flora  Arencibia Nazco/ Radio Ciudad Bandera 

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By Redacción TV Yumurí

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