Archivo Histórico Provincial desarrolla primera Jornada Científica Interdisciplinaria

El Archivo Histórico Provincial de Matanzas desarrolló su primera Jornada Científica Interdisciplinaria en la Universidad yumurina, como parte de las actividades por el Día del Archivero Cubano.

El encuentro tuvo como principal objetivo crear un espacio para el debate científico entorno al trabajo archivístico, según explicó Christian Miguel Cárdenas Cuello, profesor de la universidad y especialista del Archivo.

«Participaron con nosotros estudiantes y profesores de la universidad, personal del Hospital Militar con inclinaciones a estas temáticas. Esta jornada nos legó redes para el intercambio de nuestra historia y la divulgación de la matanceridad», agregó.

Durante el evento se presentaron más de diez ponencias dedicadas a la conservación y divulgación del patrimonio desde distintos puntos de vista.

«Tratamos temas referentes a la historia local, el tratamiento patrimonial, cómo llevar a los estudiantes esta preservación, el patrimonio militar, la bibliometría, la importancia de la historia barrial para el desarrollo de las localidades y el uso de la inteligencia artificial para el estudio e investigaciones históricas», comentó Ana Laura Hernández Díaz, profesora y coordinadora del encuentro.

Uno de los temas abordados respondía a la necesidad de inculcar la curiosidad histórica desde edades tempranas. La Máster en Ciencias de la Educación, Ivón Alfonso Hernández, presentó una ponencia enfocada en los estudiantes de secundaria.

«Mi tema fue la utilización de los fondos documentales del Archivo Provincial en la enseñanza de la biología. Toqué temas sobre la investigación metodológica específicamente, y cómo se puede incorporar a la enseñanza de la biología. También de qué manera se puede utilizar la vinculación entre el archivo y biología en la formación de valores patrimoniales», amplió la también especialista en procesos técnicos.

Con el desarrollo de esta primera Jornada Científica Interdisciplinaria, el Archivo Histórico Provincial de Matanzas, de conjunto con la Delegación Territorial del CITMA y la universidad yumurina, busca visibilizar la labor de la archivística, así como el empleo de nuevas tecnologías en favor del estudio y divulgación de la historia.

