Linieros unionenses laboran en Granma tras paso de huracán Melissa

Una vez más, los linieros de Unión de Reyes demuestran su espíritu solidario al acudir a la provincia de Granma para apoyar las labores de recuperación tras los severos daños ocasionados por el huracán Melissa.

En el municipio de Guisa, los trabajadores eléctricos del territorio matancero se entregaron por completo a la tarea de restablecer el servicio eléctrico. «Hemos trabajado en el cambio de postes, un trabajo muy fuerte por la cantidad de árboles caídos, pero avanzamos con rapidez y en apenas tres días logramos devolver la electricidad al poblado», explicó Liván Morales, jefe de la brigada.

Aun cuando quedan ramales de difícil acceso, el esfuerzo no se detiene: «Las montañas escurren agua casi todo el día y eso complica el trabajo, pero seguimos adelante porque sabemos lo que significa para las personas volver a tener luz».

Más allá del esfuerzo técnico, los linieros de Unión de Reyes llevaron consigo un mensaje de esperanza y compromiso humano. «Llegar, encontrar personas en condiciones difíciles, todo destruido, y oír decir ‘tenemos corriente’, es algo que no tiene comparación», resaltó.

Por otra parte, recalcó que a los trabajadores de la Empresa Eléctrica en Unión de Reyes los caracteriza el amor por el trabajo que realizan a diario.

El apoyo que brindan los eléctricos unionenses reafirma la solidaridad y la vocación de servicio que distingue al sector. Su presencia en una de las zonas más afectadas por el huracán simboliza la fuerza de la unidad y la cooperación entre provincias. Gracias a su esfuerzo, la luz eléctrica volvió a iluminar los hogares de Guisa, y con ella el agradecimiento de los pobladores al trabajo de estos hombres que, sin importar las distancias ni las dificultades, llevan la solidaridad y energía, allí, donde más lo necesitan

