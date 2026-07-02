Análisis del Proceso de Ingreso a la Educación Superior en Matanzas: Rigor, Inclusión y Contexto

El complejo escenario energético que atraviesa el país, marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, impuso este curso académico un desafío logístico sin precedentes para el Sistema de Educación Superior cubano.

La decisión excepcional del Ministerio de Educación Superior (MES) de basar en este curso escolar el otorgamiento de plazas en el índice académico, en lugar de los tradicionales exámenes de ingreso, respondió a la necesidad de racionalizar recursos y evitar el traslado masivo de estudiantes y profesores.

Pese a todo el sistema de ingreso, mantuvo los principios de rigor, transparencia y mejor derecho que han caracterizado históricamente el acceso a la Educación Superior en Cuba. A continuación, informamos de los resultados obtenidos en Matanzas en cada una de estas fases, conforme al cronograma establecido: del 20 de mayo al 5 de junio para la validación de boletas; del 8 al 12 de junio para el primer otorgamiento; del 15 al 19 de junio para el segundo otorgamiento (reoferta); del 22 al 26 de junio para el llenado de boletas de nuevos aspirantes; y del 28 de junio al 2 de julio para el tercer otorgamiento con plazas no cubiertas.

Primer otorgamiento

El primer otorgamiento se realizó sobre la base de aquellos estudiantes que habían llenado las boletas de solicitud de carreras. En la vía de ingreso preuniversitario se presentaron 1.584 estudiantes, de los cuales 1.559 obtuvieron plaza en el primer llamado, lo que representa una cobertura del 98,42 %. Quedaron sin carrera 25 jóvenes, que representan el 1,58 % del total de aspirantes de esta vía; las causas estuvieron en que no alcanzaron las opciones solicitadas.

Por la vía de concurso, se inscribieron 80 aspirantes, de los cuales 73 alcanzaron una carrera, lo que supone un 91,25 % de efectividad, mientras que 7 estudiantes, equivalentes al 8,75 %, quedaron sin asignación. En términos globales, al cierre del primer otorgamiento, 1.632 estudiantes de ambas modalidades accedieron a una carrera universitaria, lo que representa el 98,08 % del total de 1.664 aspirantes. Quedaron sin carrera 32 jóvenes, 25 del preuniversitario y 7 del concurso, que representan el 1,92 % del total.

Otras vías de ingreso e inclusión

Además de estas vías de ingreso, se incorporaron estudiantes que acceden de manera directa o por otras fuentes de ingreso. Entre ellos se encuentran 33 graduados de la Enseñanza Técnica y Profesional, 3 del Servicio Militar Voluntario Femenino, 15 ganadores de concursos, 10 de Periodismo, 1 de Relaciones Internacionales y 5 del Instituto Superior de Arte. En total, 67 personas ingresaron por estas vías, elevando a 1.699 el número de estudiantes que acceden a la educación superior en la provincia en esta etapa.

Es de destacar que 24 personas en situación de discapacidad, amparadas por la instrucción vigente 3 del 2011, acceden a la educación superior, lo que evidencia la inclusión como un principio rector de este proceso y la voluntad de garantizar una plaza universitaria para todos los aspirantes que deseen acceder a la Educación Superior.

Resultados destacados por centro

Entre los datos más significativos del proceso están los del preuniversitario IPVC «Carlos Marx», donde se obtuvieron resultados especialmente favorables. De un total de 111 estudiantes, 98 obtuvieron su primera opción solicitada en la boleta, lo que representa el 88,29 %; 8 alcanzaron la segunda opción (7,21 %); 4 la tercera (3,60 %); y 1 la cuarta (0,90 %). Este comportamiento evidencia que los estudiantes realizaron una selección de opciones ajustada a sus posibilidades académicas, lo que les permitió acceder en su mayoría a las carreras de sus primeras opciones. Ello sugiere una efectiva orientación vocacional y un conocimiento realista del propio rendimiento al momento de llenar la boleta.

Asimismo, en 16 de los 25 preuniversitarios del territorio, es decir, en el 64 % de los centros, la totalidad de los estudiantes logró acceder a una carrera universitaria en el primer otorgamiento, lo que refleja un desempeño general favorable en la provincia.

Segundo y tercer otorgamiento (reofertas)

Con los 32 estudiantes que no alcanzaron plaza en el primer momento, se realizó un segundo proceso de asignación, conocido como reoferta, que ofreció carreras aún disponibles. En esta etapa, 27 de esos 32 estudiantes, equivalentes al 84,37 %, lograron incorporarse a una carrera, mientras que 5 jóvenes hicieron dejación de la carrera.

En un tercer proceso de otorgamiento, habilitado para estudiantes preuniversitarios que no participaron en el primer proceso —en correspondencia con el período establecido del 22 al 26 de junio para el llenado de boletas—, se ofrecieron carreras no cubiertas en el plan de plazas. En este se presentaron 224 aspirantes, de los cuales 213 alcanzaron carrera..

Asimismo, el 2 de julio a las 9:00 a.m., en el Departamento de Ingreso y Ubicación Laboral de la Universidad de Matanzas, se realizará el llenado de boletas para graduados de cursos escolares anteriores que deseen incorporarse a carreras disponibles del área de Ciencias Médicas. Los interesados deben presentar título de duodécimo grado, certificación de notas, dos fotos carné y cumplir con el requisito de tener menos de 28 años antes del proceso de matrícula. Esta vía se suma a las más de 47 mil 500 plazas ofertadas en las modalidades de cursos por encuentros y educación a distancia a nivel nacional, ampliando las posibilidades de acceso.

Atención a las familias y transparencia del proceso

Durante todo el proceso, más de 150 padres manifestaron insatisfacciones con el mecanismo de asignación. Sin embargo, todos fueron atendidos personalmente y recibieron las explicaciones correspondientes, retirándose complacidos tras evacuar sus dudas. Este hecho demuestra la transparencia con que se condujo el proceso, al dar espacio a la escucha y a la rendición de cuentas, y evidencia el compromiso con la información y la atención a las familias, en sintonía con los principios de rigor y mejor derecho que rigen el acceso a la Educación Superior en Cuba.

Tomado del perfil en Facebook de la Universidad de Matanzas

Post Views: 54