📻 Examinan resultados semestrales y alternativas económicas campesinos de Jovellanos

La CCS Jorge Ricardo Massetty Blanco celebró recientemente su Asamblea de Socios, un espacio clave para el debate y la evaluación del quehacer cooperativo.

Durante el encuentro, los asociados analizaron en detalle los indicadores estratégicos de la entidad, centrando la mirada en el funcionamiento orgánico de la Cooperativa y su Junta Directiva, la efectividad de la atención a lo social y los resultados económico-productivos alcanzados en el período.

En este sentido, se debatió ampliamente sobre los resultados obtenidos por la CCS durante el primer semestre del año, en el contexto de las múltiples limitaciones que enfrenta el sector campesino, agravadas por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de los Estados Unidos.

Un punto medular de la asamblea fue el análisis de las nuevas medidas adoptadas por el país para hacer frente a la compleja coyuntura económica actual. En este punto, se hizo referencia a las disposiciones anunciadas por el presidente Miguel Díaz-Canel, que impactan directamente al sector campesino y buscan dinamizar la producción agropecuaria.

Yasnier Delgado / Radio 26

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