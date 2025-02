Yohnny Zúñiga, siempre con un as bajo la manga

Diferente a los que visten traje chaqué completo negro con capa y sombrero, Yohnny Zúñiga del Pino siempre anda sencillo. Lo de mago se le nota no en su aspecto físico sino en los trucos que siempre lleva consigo.

En sus manos guarda alguna carta o moneda para sorprender a su público, incluso a sus amigos con algún acto de magia. Precisamente cada 31 de enero se conmemora el Día internacional del mago en reconocimiento a todos lo que como, Yohnny inventan un mundo de fantasías.

Inicios en la magia

Procedente de una familia con un padre médico y una madre profesora, Yohnny inició en el mundo de la magia con trece años de edad.

“Conozco un artista de Calimete que se llama Ernesto. En todo el país lo conocen como Cococito. Él me dio una carta y me mandó a ver a Serruchini en Limonar. Después, conozco a Albertico que fue el mago que me llevó al escenario.

“El primer número de magia que me aprendí fue cómo dejar un vaso en el aire echándole agua. Después, el segundo fue cómo desaparecer un pañuelito de la mano.”

Mago de corazón y psicólogo de profesión

“En la magia estudias y aprendes Psicología pero no como en la carrera.Tienes que convencer al público de lo que estás haciendo. Y el mago dice lo que no hace, pero hace lo que no dice y hace lo que se guarda. Es decir, que el secreto se lo guarda. Y me ha ayudado mucho para distintas cosas en la magia hasta aprender a tener paciencia en la vida, no solamente conmigo, sino también con los espectadores.”

Sueños que mágicamente algún día se hicieran realidad

“Mi sueño es trabajar con David Copperfield. Quisiera ser como él algún día y compartir espectáculo. De hecho, él es actor, pero es muy bueno. Lo considero el mejor mago del mundo y las asistentes que tiene para trabajar están muy preparadas también.”

Imprevistos por arte de magia

Yohnny cuenta que antes de cada presentación realiza una preparación de al menos 45 minutos. Pese a su experiencia acumula anécdotas que le han jugado una mala pasada en los escenarios.

“Yo soy claustrofóbico y es complicado porque tienes que hacer números dentro del equipo. Estás muy consciente de que no te va a pasar nada pero tu subconsciente no te dice eso. Entonces me ha dado fatiga y falta de aire. Entonces cuando voy a trabajar como que no se nota nada, me pongo un par de audífonos en el oído y a escuchar música. Así me concentro más en la canción, se me quita el miedo y puedo hacer la actuación en el equipo”

Trayectoria multifacética

Durante su trayectoria Yohnny ha formado parte de la Carpa Fantasía y la Carpa Trompoloco. De igual forma obtuvo premios en el Evento Ánfora en la categoría de Cartomagia en los años 2018 y 2019. Además cada año participa en el evento comunitario Magia de Abril en Río Cauto, Granma.

“En el Telecentro Provincial TV Yumurí, desde unos 8 años participo en la Revista Aquí a las 12 durante el verano. Luego la Directora de programas, Yudarys Berland me propone un programa que se llama Demente. Entonces ya yo lo acepté y yo era el que conducía el programa. Y entonces me empezó a gustar la locución.” “Comienza un curso de Locución de radio y televisión y me avisan y lo pasé. Ya tengo programas fijos en la radio como Pida Usted y Domingo en la tarde.”

Imbricación entre profesiones

“La locución me ha ayudado muchísimo. Eso te ayuda a improvisar. Para los espectáculos infantiles te ayuda a hacer muchas cosas. Te ayuda a tu dicción, a la improvisación y a la seguridad. No es que yo tenga inseguridad como mago, pero te ayuda a ser mucho más seguro de lo que eres. “

Incursiones en el ámbito de la actuación

A Yohnny le apasiona el espectáculo y su intrepidez y desatada personalidad no se mide ante los desafíos. Recientemente incursionó también en el mundo de la actuación en la película Nora y en un episodio de la serie policíaca Tras La Huella.

“Un día estaba para mi espacio habitual en la Revista Aquí a las 12 y Omár Durán vino a anunciar el casting de la película y me presenté. Fueron varios meses de rodaje. Tuve la posibilidad de compartir con grandes actores de nuestro país como Aramís Delgado, Patricio Wood, Héctor Novas, Ingrid Lobaina y Clara García.” “En Tras la Huella hago el papel de un personaje negativo, un violador. No es que yo sea una persona negativa. Pero eso es lo que más se le da a uno.”

Oportunidades para las nuevas generaciones

«En Cuba no existen escuelas de magia. Antes se estudiaba en la Escuela Nacional de Circo pero ya la especialidad de la magia no se está dando. Si les gusta la magia tienen que dedicarle mucho tiempo cuando comienzan porque es un arte que está concebido como la reina de las artes. Es muy complicado, muy difícil de convencer al espectador de lo que tú estás haciendo. Primeramente debes convencerte tú y después convencer al espectador.»

Mientras en sus manos juega con alguna moneda o barajea algunas cartas, Yohnny pide que analices con precisión cada uno de sus movimientos porque “hace lo que no dice, dice lo que no hace y no dice lo que hace”. Así Como buen mago, nunca revela su truco y siempre se sale con la suya con algún as bajo la manga.

