Lea Milagros Hernández: que nunca envejezca el alma

Ella sonríe mucho. Sus manos son suaves y mantienen la destreza de siempre. Esparce cuidadosamente la base líquida sobre el rostro. Aplica el corrector de ojeras. Luego vienen el polvo y el rubor. Sostiene firmemente el pincel, delinea el ojo con elegancia y estilo. Pinta cuidadosamente los labios con un rojo carmín. Retoca la sombra. Se toma su tiempo, quiere que quede perfecto.

Lea Milagros Hernández Sánchez, hace de cada maquillaje un ritual que exorciza y llena de belleza a quienes pasan por sus manos.

Lea nació en la barriada de Pueblo Nuevo en la Atenas de Cuba. Es la mayor de cuatro hermanos.

Lea estudió además Instructora de Arte, especialidad Teatro, en la Escuela Profesional de Arte de Matanzas. En ese giro laboró como actriz en diferentes puestas en escena y también se desempeñó como profesora.

La música y la danza son otras de las manifestaciones artísticas con las que se siente identificada. La labor de la compañía Danza Espiral y su directora, la profesora Liliam Padrón despiertan especial admiración en Lea.

Fue el 1976 cuando empezó a trabajar en Servicios técnicos de Cultura Provincial y a principios de la década del 80, como maquillista en el Teatro Sauto Monumento Nacional. Desde entonces Sauto se convirtió en su segunda casa.

“Trabajar en Sauto me permitió compartir el camerino con figuras reconocidas en el mundo del maquillaje. Aprendí muchísimo de Tony Caña , maquillista de la Prima Balerina Assoluta Alicia Alonso. Era una persona muy modesta, enseñaba con mucho amor sobre lo que hacía magistralmente. También me sirvió como referente Julito Díaz, maquillista de Teatro Estudio”.

La maquillista matancera se siente dichosa de que la institución cultural, donde ha trabajado gran parte de su vida, sea dirigida por Kalec Acosta Hurtado, de quien reconoce el empeño y la dedicación al frente de ese colectivo.

Lea Milagros actualmente se mantiene como maquillista en el que considera su segunda casa, el Teatro Sauto y labora a tiempo parcial en Telecentro Provincial TV Yumurí.

¨Me apasiona lo que hago por eso no lo siento como un trabajo. Para ser maquillista, uno puede dominar la técnica; pero cada día nos enfrentamos a rostros, cabellos y pieles diferentes así que resulta un ejercicio constante de superación. Cuando miro a una persona desde la primera impresión, inconscientemente la estoy maquillando y peinando en mi mente¨.

Ella comparte su vida con el actor, dramaturgo, pedagogo y director de Teatro Papalote, René Fernández Santana. Ellos han encontrado la manera de complementarse y ser respaldo para los sueños y proyectos del otro.

“A René lo conocí cuando tenía solo 16 años y trataba de hacer una audición para integrar alguna agrupación teatral. En esa fecha mi familia no me permitió hacer la prueba porque era muy jovencita, pero René y yo no nos perdimos de vista. Nos casamos hace casi 50 años y hemos compartido el amor por el arte desde entonces. Formamos una hermosa familia de la que forman parte esencial nuestro hijo y dos nietos¨.

Lea, cumplió este 22 de marzo, 70 años, pero es una señora con el alma joven. “Antes, cuando preguntaban por mi, nunca podían dar como referencia el color del pelo, pues me encantaba cambiar el estilo de mi cabello constantemente”, confiesa pícara.