Celita y su sueño de ser dependienta

A Celia Torres Cruz pocos unionenses la conocen por ese nombre. Al mencionar Celita enseguida lo asocian a la dependienta sonriente y jovial de Trasval. En el establecimiento perteneciente a la cadena de Tiendas TRD Caribe trabajó durante 15 años.

“Antiguamente trabajábamos en Cuba Artesanía, en la antigua Cadena de Tiendas de Gardy. Al cerrar la Cadena, TRD nos asumió y tuvimos un hermoso recibimiento, tanto Carmita, mi compañera de muchos años, como yo. He aprendido aquí otras técnicas de trabajo, de disciplina. A mí me gusta mucho mi trabajo, pero llegó el momento, por los años de servicio, por la edad, de jubilarme y necesito estar en mi casa”, resaltó Celita.

El constante intercambio con los clientes resulta bien complejo. ¿Por qué?

_En la trayectoria de trabajo he aprendido que existen diversos clientes. La paciencia, el amor para tratarlos y la sonrisa en el rostro resultan claves esenciales para la satisfacción de la población. Un buen dependiente debe explicar los beneficios, las utilidades de las mercancías, las posibilidades que presenta al comprar los productos, si resulta asequible o no, orientarlos en la compra y que siempre salgan complacidos.

Coménteme sobre alguna experiencia durante estos años de trabajo.

Yo diría que no siento nada negativo porque realmente me he sentido bien. El colectivo de trabajo desde la gerencia son personas unidas, familiares, comprensivas. Ante cualquier situación siempre se nos escucha y buscan alternativas para cualquier circunstancia que se presente.

Celita comenta que en el puesto de trabajo también prima la unidad en el colectivo.

“Nos llevamos muy bien. Somos como familia y el trabajo se desenvuelve sin problemas. Todos los meses nos hacen un inventario, no tenemos ningún faltante, salimos satisfactorias. En diciembre del 2023 me seleccionaron como vendedora de excelencia, un reconocimiento a mi trabajo. Realmente nunca he trabajado ni por diplomas ni por reconocimientos. Me gusta mi trabajo, siempre me ha gustado, aunque trabajé 20 años en el sector de la educación”.

Celita recuerda que desde pequeña su mamá decía que su oficio era trabajar en una tienda porque siempre primó en ella la organización de las cosas. “Realmente cumplí mi sueño”

¿Qué significa TRD para Celita?

_TRD para mí fue una bonita experiencia.

Su sonrisa tierna, su cabello corto y sus finas manos dicen mucho de una de las dependientes más consagradas al trabajo. Como una mujer detallista se define, al pendiente de cualquier desperfecto dentro del local y prefiere trabajar con organización

“Las muchachitas, como les digo me conocen al dedillo. Me gusta la estética, los arreglos, poner las cosas bonitas, arreglarlas. Me veo comprometida, aunque me vaya, cuando me necesiten aquí estoy”.

Con una gran familia cataloga al colectivo de trabajadores de TRD en Unión de Reyes y agradece las enseñanzas durante todo este tiempo de trabajo. Ella dice que se jubila, pero que siempre la tendrán para lo que necesiten porque parte de su historia está en TRD.