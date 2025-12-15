Universidad de Matanzas acoge jornada de trabajo de la Red Iberoamericana de Pedagogía

La Jornada de trabajo de la Red Iberoamericana de Pedagogía (Redipe) 2025, celebrada en el Salón XX Aniversario de la Universidad de Matanzas, inició con una intervención especial a cargo de la Dra. María de Lourdes Artola Pimentel, Vicerrectora de Investigaciones y Posgrados de la institución anfitriona.

Su conferencia, titulada «La investigación científica en la formación de los profesionales en el siglo XXI», estableció el tono académico del encuentro, subrayando el papel central de la actividad investigativa en la educación superior contemporánea.

Durante la cita , se procedió a la entrega de la «Mención de Honor al Mérito Iberoamericano e Investigativo 2025», un galardón otorgado por Redipe para distinguir trayectorias de excelencia. Este reconocimiento fue conferido a cuatro eminentes profesionales: la Dr. C. Leyda Finalé de la Cruz, la propia Dr. C. María de Lourdes Artola Pimentel, la Dr. C. Zenaida Eusebia Ponce Milián y la M. Sc. Concepción Lucía Romero Pérez.

La distinción honra sus destacadas contribuciones al quehacer científico y pedagógico en el ámbito iberoamericano, resaltando su liderazgo, producción intelectual e impacto en la formación de nuevas generaciones. El acto, en su conjunto, simbolizó la unión entre la reflexión teórica de alto nivel y el reconocimiento a la práctica investigativa consagrada.

Perfil de Facebook Universidad de Matanzas

Post Views: 1