Se restablecerá tren Habana-Bayamo/Manzanillo el próximo martes

Foto: Naturaleza Secreta

A partir de los avances obtenidos en la recuperación de la infraestructura ferroviaria del oriente de Cuba, afectada por el huracán Melissa, la dirección de la Unión de Ferrocarriles de Cuba informa el restablecimiento del tren Habana-Bayamo/Manzanillo para el próximo martes 16 de diciembre, con retorno a La Habana el jueves 18 de diciembre.

Las fuertes lluvias y las inundaciones provocadas por el huracán Melisa afectaron significativamente a la provincia Granma, con 21.5 Km de vías férreas dañadas (15.5 km en la Línea Bayamo y 6.0 Km en el Ramal Manzanillo), además de 4 puentes y 1 alcantarilla. Para el restablecimiento de toda esta infraestructura fue necesario el trabajo a tiempo completo de un tren de obra con la grúa ferroviaria y los trenes de piedra, regándose áridos a pie de obra (5 trenes de rajón y 5 trenes de piedra) y el trabajo sin descanso de más de 210 trabajadores.

En el establecimiento de toda la infraestructura ferroviaria de la provincia, fue vital el apoyo del ministerio de la Construcción con sus equipos especializados de movimiento de tierra. Trabajaron en función de este objetivo, 108 operarios de vías, 66 soldados y 6 oficiales del EJT, 22 técnicos y directivos, y 13 trabajadores de apoyo. Meritorio el apoyo ofrecido en todo momento por el delegado del Transporte en la provincia y de las autoridades del Gobierno y el Partido de la provincia y de los municipios afectados, principalmente Jiguaní y Río Cauto. Todos conscientes de la importancia para la movilidad de la población del restablecimiento del tren nacional Habana-Bayamo/Manzanillo, así como de los trenes locales.

Perfil de Facebook de Eduardo Rodríguez Dávila, Ministro de Transporte

Post Views: 1