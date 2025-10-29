Matanzas, municipio en ofensiva intensiva contra el Aedes aegypti

Una campaña intensiva de fumigación contra el mosquito Aedes aegypti progresa en el municipio de Matanzas, como parte de una ofensiva sanitaria para reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por ese vector.

La acción moviliza importantes recursos humanos y técnicos, con el objetivo de alcanzar la totalidad de las viviendas en cada área de salud.

Aymara Rivero Leicea, directora general de Salud Pública en el municipio, confirmó la movilización de 150 trabajadores y 42 máquinas fumigadoras (bazucas) para el área de Playa; otras zonas contarán con sus propias fuerzas: Contreras (16 bazucas, 70 movilizados), Versalles (14 bazucas, 60 movilizados) y el Policlínico Carlos Verdugo (18 bazucas, 70 personas).

En los primeros días, la avanzada se concentrará en las áreas de Contreras, Playa, Carlos Verdugo, Pueblo Nuevo y Versalles; posteriormente, la ofensiva se extenderá a las zonas periféricas, y concluirá en el consejo popular Milanés, donde se desplegará un contingente con 100 bazucas.

La campaña cuenta con medios y combustible para la ejecución, además de equipos destinados a fortalecer las acciones de fumigación extradomiciliaria.

Rivero Leicea explicó que, si bien se registra un menor número de febriles que en la semana epidemiológica 42, la situación en el municipio aún no decrece, lo que hace necesaria esta ofensiva para acorralar al mosquito, vector de virus como el dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla.

El Ministerio de Salud Pública lidera la operación, en conjunto con el Partido Comunista de Cuba, el Gobierno provincial, organizaciones de masas y otros directivos del territorio.

Las autoridades de Salud recuerdan a la población acudir urgentemente a los policlínicos u hospitales ante signos de alarma como malestar general marcado, fiebre que no cede, sangrado de encías u otras mucosas, dolor abdominal intenso o vómito frecuente.

Tomado de la ACN

Post Views: 1