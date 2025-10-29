Cuba Destacados

Cuba celebra victoria diplomática contra bloqueo de EEUU en la ONU

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #bloqueo #Cuba #Victoria en la ONU

El presidente Miguel Díaz-Canel, celebró hoy el apoyo abrumador de la comunidad internacional en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde 165 Estados miembros rechazaron el bloqueo de Estados Unidos a Cuba.

El mandatario resaltó en redes sociales que “Cuba, digna, resiliente, sin ningún miedo al imperio revuelto, brutal, cínico y mentiroso, volvió a derrotar al Bloqueo Genocida de seis décadas».

En ese contexto, denunció que “las groseras presiones yanquis lograron quebrar a unos pocos. Pero la mayoría del mundo volvió a votar junto a Cuba por la Vida”.

El país caribeño obtuvo 165 votos a favor de la resolución que pide el fin del bloqueo estadounidense, ocasión en la que se registraron siete votos en contra y 12 abstenciones.

Expertos de la cancillería cubana destacaron en espacios informativos especiales, el valor simbólico de la victoria diplomática, pese a las presiones ejercidas por Washington sobre sus aliados para obstaculizar el voto.

El escrutinio marcó el trigésimo tercer año consecutivo en que la ONU condena de forma casi unánime esta política coercitiva, que el gobierno cubano denuncia como la principal causa del subdesarrollo y las dificultades económicas que enfrenta la isla.

“Esta jornada demuestra, una vez más, que el bloqueo no solo afecta a un país, sino a millones de cubanos en su derecho al desarrollo”, afirmó un especialista de la Cancillería cubana, quien destacó que, aunque la resolución no es jurídicamente vinculante, constituye un reclamo moral, legítimo y legal respaldado por la inmensa mayoría de la comunidad internacional.

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Destacados Matanzas Reseña

Apoteosis y gloria de Juan Guiteras Gener a cien años de su muerte

Luis Ernesto Martínez González
Cuba tvyumuri

Aviso de Ciclón Tropical No. 24. Huracán Melissa

Redacción TV Yumurí
Cuba tvyumuri

Huracán Melissa avanza por el oriente cubano

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba Destacados

Cuba celebra victoria diplomática contra bloqueo de EEUU en la ONU

Destacados Matanzas Reseña

Apoteosis y gloria de Juan Guiteras Gener a cien años de su muerte

Matanzas tvyumuri

Los catedráticos patriotas del Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas en 1868

Deportes tvyumuri

COI premia al cubano Raúl Trujillo como entrenador del año