Cuba celebra victoria diplomática contra bloqueo de EEUU en la ONU

En ese contexto, denunció que “las groseras presiones yanquis lograron quebrar a unos pocos. Pero la mayoría del mundo volvió a votar junto a Cuba por la Vida”.

El país caribeño obtuvo 165 votos a favor de la resolución que pide el fin del bloqueo estadounidense, ocasión en la que se registraron siete votos en contra y 12 abstenciones.

Expertos de la cancillería cubana destacaron en espacios informativos especiales, el valor simbólico de la victoria diplomática, pese a las presiones ejercidas por Washington sobre sus aliados para obstaculizar el voto.

El escrutinio marcó el trigésimo tercer año consecutivo en que la ONU condena de forma casi unánime esta política coercitiva, que el gobierno cubano denuncia como la principal causa del subdesarrollo y las dificultades económicas que enfrenta la isla.

“Esta jornada demuestra, una vez más, que el bloqueo no solo afecta a un país, sino a millones de cubanos en su derecho al desarrollo”, afirmó un especialista de la Cancillería cubana, quien destacó que, aunque la resolución no es jurídicamente vinculante, constituye un reclamo moral, legítimo y legal respaldado por la inmensa mayoría de la comunidad internacional.

Tomado de Prensa Latina