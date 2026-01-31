Mantiene vitalidad de los servicios Banco de Crédito y Comercio de Matanzas

El colectivo del Banco de Crédito y Comercio de la ciudad de Matanzas mantiene sus servicios a pesar de la difícil situación electroenergética.

Yeneris Gómez Lozano, Directora de la Sucursal 3471 Bandec Matanzas, comenta que laboran diariamente para satisfacer la demanda de la población.

Gómez Lozano añade que el pago a jubilados, el depósito de dinero en cuentas corrientes y el abastecimiento del cajero automático destaca entre los principales servicios que presta la institución.

Además, la directiva acota que la sucursal yumurina continúa abriendo sus puertas los sábados, los cual posibilita la realización de la mayoría de los trámites bancarios.

El colectivo del Banco de Crédito y Comercio posibilita el acceso a la población de los principales servicios, lo cual contribuye al avance económico de la provincia.

Post Views: 1