Artistas cubanos ratifican defensa de la soberanía nacional

Reconocidos exponentes de la cultura cubana reiteraron hoy su compromiso con la defensa de la soberanía y los valores fundacionales de la nación, en alusión a la reciente medida impuesta por el gobierno de Estados Unidos.

La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, impone, entre otros apartados, un nuevo sistema arancelario que permitiría a la Casa Blanca aplicar aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que, directa o indirectamente, suministre petróleo a la isla.

El cantautor Israel Rojas, líder del grupo Buena Fe, afirmó que continuará luchando hasta el último aliento por una Cuba soberana, justa y científica, en la que prevalezca el culto a la dignidad plena del ser humano.

En su declaración, publicada en plataformas digitales, rechazó el tráfico de drogas, el fascismo y el imperialismo, y defendió el legado del Héroe Nacional José Martí y el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Rojas subrayó que obras como Longina, Yolanda y Ojalá deben seguir siendo expresión de un arte vivo, no vestigios de una utopía.

Lucharé por lo que soy y por lo que no llegué a ser, pero quise, (…) cuando el peso de la lucha amenace con doblegar las espaldas, recordaré que en cada palma hay un susurro de independencia, que en cada ola que golpea la costa retumba el juramento de Baraguá, escribió el músico cubano. añadió el músico cubano.

Por su parte, la compositora Beatriz Corona, mencionó el impacto del bloqueo y reafirmó la vocación revolucionaria del pueblo cubano.

También denunció las agresiones del imperialismo y señaló que sus acciones reiteradas «cansan” al pueblo cubano, subrayando que, pese a los cercos y las asfixias, la nación continúa resistiendo con firmeza.

Seguiremos con nuestros sueños abrazando la sagrada Historia, nos haremos metralla, profunda y temiblemente cubana, señaló en uno de sus mensajes.

