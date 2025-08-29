Las instituciones educativas en Unión de Reyes ultiman detalles para el inicio del período lectivo 2025-2026, que iniciará el próximo lunes 1ro de septiembre con más de 3 700 educandos .

Los 33 centros educacionales abrirán sus puertas en una jornada de celebración y alegría desde las comunidades, lo que reafirma la importancia del entorno social en la formación de las nuevas generaciones. En las últimas horas , las principales autoridades del municipio recorrieron varias escuelas rurales, especialmente en la franja sur del territorio.

El intercambio con directivos, maestros y trabajadores permitió apreciar de primera mano el esfuerzo colectivo para asegurar un regreso a clases ordenado. Durante el recorrido, analizaron cuestiones esenciales relacionadas con el buen desarrollo del curso. La cobertura docente, la base material de estudio, la alimentación, la limpieza y el embellecimiento de los centros ocuparon un lugar prioritario en la agenda.

Igualmente, revisaron los aseguramientos de la transportación escolar, factor indispensable para garantizar la asistencia regular de alumnos y profesores. El ambiente de organización y la preparación evidencian la responsabilidad asumida por todos los actores involucrados. El propósito común consiste en ofrecer condiciones favorables tanto para el aprendizaje como para la vida escolar en sentido general.

Este nuevo curso se concibe, además, como una etapa destinada a fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad. La participación activa de las familias será esencial para impulsar la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Así, Unión de Reyes se prepara no solo para comenzar un período escolar, sino para seguir construyendo, desde la educación, un futuro más sólido para sus generaciones.

