Los miembros del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación continúan con la implementación del programa Vía Saludable en los asentamientos del municipio de Perico con el propósito de promover un estilo de vida activo en la comunidad.

En el marco de esta propuesta se realizan actividades recreativas que rescatan los juegos tradicionales y fomentan el bienestar de niños, jóvenes y adultos mayores. Las acciones incluyen clases de gimnasia al aire libre, caminatas y charlas sobre el cuidado personal.

El INDER busca inculcar en la infancia la importancia de una dieta saludable desde edades tempranas a la vez que ofrece a los participantes la oportunidad de mejorar su condición física y desarrollar sus habilidades motoras.

También fortalece la integración social, el trabajo en equipo y la formación de valores positivos mediante el deporte. Ysmari Méndez , la directora de la Universidad de Perico, ha anunciado que el programa Vía Saludable y el vicepresidente del Combinado Deportivo afirmó que la Vía Saludable constituye una herramienta esencial para avanzar hacia una sociedad más sana. Los integrantes del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación promueven un estilo de vida activo en las comunidades del territorio periqueño.

/Radio Llanura de Colón

