Destacados Matanzas

Ejecutan programa Vía Saludable en Perico

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Perico #programa Vía Saludable

Los miembros del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación continúan con la implementación del programa Vía Saludable en los asentamientos del municipio de Perico con el propósito de promover un estilo de vida activo en la comunidad.

En el marco de esta propuesta se realizan actividades recreativas que rescatan los juegos tradicionales y fomentan el bienestar de niños, jóvenes y adultos mayores. Las acciones incluyen clases de gimnasia al aire libre, caminatas y charlas sobre el cuidado personal.

El INDER busca inculcar en la infancia la importancia de una dieta saludable desde edades tempranas a la vez que ofrece a los participantes la oportunidad de mejorar su condición física y desarrollar sus habilidades motoras.
También fortalece la integración social, el trabajo en equipo y la formación de valores positivos mediante el deporte. Ysmari Méndez , la directora de la Universidad de Perico, ha anunciado que el programa Vía Saludable y el vicepresidente del Combinado Deportivo afirmó que la Vía Saludable constituye una herramienta esencial para avanzar hacia una sociedad más sana. Los integrantes del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación promueven un estilo de vida activo en las comunidades del territorio periqueño.

 Brenda Corzo García/Radio Llanura de Colón

Post Views: 134

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Deportes Matanzas

Matanzas domina el canotaje en los Juegos Escolares Nacionales

Carlos Manuel Bernal López
Cuba Destacados

En Matanzas suman radiobases en beneficio de la telefonía

Redacción TV Yumurí
Cuba Destacados

Recuperan transformadores eléctricos en fábricas del país

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Deportes Matanzas

Matanzas domina el canotaje en los Juegos Escolares Nacionales

Destacados Matanzas

Ejecutan programa Vía Saludable en Perico

Cultura

Entregan Sello Aniversario 35 del Centro Cultura Hermanos Loynaz a Librería Fayad Jamís

Cuba

Centenario del primer Partido Comunista de Cuba