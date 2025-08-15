Cultura

Entregan Sello Aniversario 35 del Centro Cultura Hermanos Loynaz a Librería Fayad Jamís

Por Ana Valdés Portillo 0 Comentario

El Sello Aniversario 35 del Centro Cultural Hermanos Loynaz, de Pinar del Río, fue entregado a la Librería Fayad Jamís, como reconocimiento a la labor llevada a cabo por esa institución cultural, a lo largo de más de un cuarto de siglo, en la comercialización y promoción del libro en Cuba.

Fundada en octubre del año 1999, la Librería Fayad Jamís, además de la venta de las últimas novedades editoriales publicadas en la isla, también desarrolla un amplio programa de promoción dirigido tanto a acercar el libro a los lectores como a reconocer los más altos valores de las letras cubanas.

Espacios mensuales como Libro a la carta, El elogio oportuno, La Habana contada, La tarde verde, El jubileo de Letras Cubanas, Ven que te cuento y Lecturas de poesía contemporánea, junto a las presentaciones de Ediciones En Vivo, a cargo de reconocidos intelectuales, prestigian el panorama de la cultura cubana contemporánea.

Durante el espacio El elogio oportuno, dedicado a los 25 años del Sistema de Ediciones Territoriales en ocasión del aniversario 99 del natalicio de Fidel, Luis Enrique Rodríguez Ortega, director del Centro Cultural Hermanos Loynaz, entregó la citada distinción a Rodneis Castro, quien dirige la institución ubicada en el Centro Histórico habanero.

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Views: 109

By Ana Valdés Portillo

Entradas relacionadas

Cultura Deportes Matanzas

Homenaje a Fidel Castro con partido de béisbol único en Matanzas

Carlos Manuel Bernal López
Cultura Noticias

El elogio oportuno, en aniversarios 25 años del Sistema de Ediciones Territoriales y 99 del natalicio de Fidel

Ana Valdés Portillo
Cultura Destacados

Expone galería de arte de Colón muestra » Jugando en Serio» del artista Julio César Junco Rivera

Iris Quintero Zulueta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Deportes Matanzas

Matanzas domina el canotaje en los Juegos Escolares Nacionales

Destacados Matanzas

Ejecutan programa Vía Saludable en Perico

Cultura

Entregan Sello Aniversario 35 del Centro Cultura Hermanos Loynaz a Librería Fayad Jamís

Cuba

Centenario del primer Partido Comunista de Cuba