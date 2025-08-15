El Sello Aniversario 35 del Centro Cultural Hermanos Loynaz, de Pinar del Río, fue entregado a la Librería Fayad Jamís, como reconocimiento a la labor llevada a cabo por esa institución cultural, a lo largo de más de un cuarto de siglo, en la comercialización y promoción del libro en Cuba.

Fundada en octubre del año 1999, la Librería Fayad Jamís, además de la venta de las últimas novedades editoriales publicadas en la isla, también desarrolla un amplio programa de promoción dirigido tanto a acercar el libro a los lectores como a reconocer los más altos valores de las letras cubanas.

Espacios mensuales como Libro a la carta, El elogio oportuno, La Habana contada, La tarde verde, El jubileo de Letras Cubanas, Ven que te cuento y Lecturas de poesía contemporánea, junto a las presentaciones de Ediciones En Vivo, a cargo de reconocidos intelectuales, prestigian el panorama de la cultura cubana contemporánea.

Durante el espacio El elogio oportuno, dedicado a los 25 años del Sistema de Ediciones Territoriales en ocasión del aniversario 99 del natalicio de Fidel, Luis Enrique Rodríguez Ortega, director del Centro Cultural Hermanos Loynaz, entregó la citada distinción a Rodneis Castro, quien dirige la institución ubicada en el Centro Histórico habanero.

