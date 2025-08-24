Deportes Destacados

Díaz-Canel felicita a medallistas cubanos en Asunción 2025

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Asunción 2025 #Deportes #juegos panamericanos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió felicitaciones a los atletas de la isla que obtuvieron medallas en los II Juegos Panamericanos juveniles de Asunción 2025.

El jefe de Estado destacó en la red social X que el atletismo acumuló en la competencia ocho títulos y también se lograron preseas doradas en las modalidades de lucha, pesas, remo, taekwondo, canotaje y clavados.

“Coraje, entrega y aprendizaje distinguieron a una generación que, pese a muchos desafíos, promete”, subrayó.

Cuba concluyó primera en el medallero del atletismo de los II Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025, al conquistar ocho medallas de oro, tres de plata y dos de bronce, y superar a las representaciones de Canadá y Colombia.

En tanto si situó tercera en la lucha (3-5-2) y el canotaje (3-3-3).

Post Views: 141

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Deportes

Delegación Cubana en Asunción: “El balance general se ajusta a lo previsto”

Redacción TV Yumurí
Destacados Matanzas

Isabel Pérez Farfante, mujer de ciencia

Luis Ernesto Martínez González
Cultura Destacados

Sesiona Taller de sensibilización entre danzoneros en la ciudad de Matanzas

Amanda Pérez Aguerrebere

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Mundo

Rinden homenaje a Fidel Castro en lo alto del Rucu Pichincha en Ecuador

Deportes Destacados

Díaz-Canel felicita a medallistas cubanos en Asunción 2025

Deportes

Delegación Cubana en Asunción: “El balance general se ajusta a lo previsto”

Destacados Matanzas

Isabel Pérez Farfante, mujer de ciencia