Este primero de junio se celebra el Día Internacional de la Infancia, una fecha para recordar que todos los niños y niñas tienen derecho a la salud, la educación y la protección.

En Cuba, se conmemora desde el año 1963, donde se ha creado todo un cuerpo legislativo dedicado a garantizar la supervivencia, desarrollo, protección y participación de la población más joven; así, existen los Códigos de la Familia, del Trabajo y de la Niñez y la Juventud.

Constituye esta una jornada en la que también se destaca la labor de las educadoras de los Círculos Infantiles, que tanto tiempo pasan con los más pequeños de casa y a quienes dedican su esmero día a día.

El municipio de Jagüey Grande cuenta con cinco Círculos Infantiles: Los Zapaticos Blancos, Hermanitos Angolanos y Rayitos de Libertad, en la cabecera municipal; Pinitos de la Infancia en el poblado de Agramonte y Azahares de Cítrico en Torriente.

Espacios en los que, niños y niñas, aprenden cuestiones elementales que dan cierto grado de independencia como abrocharse los zapatos, dormir en catres, y comer sin ayuda de los adultos.

“Como educadora musical, mi labor está relacionada con las actividades de música; trabajo con los pequeños, desde segundo hasta sexto año de vida y organizo los festivales que se realizan cada año, donde participa la familia y cuento con el apoyo de la comunidad para desarrollarlo”, expresó Regla Rosa Delgado Torriente, educadora del Círculo Infantil Los Zapaticos Blancos.

Sobre su experiencia con los niños y niñas, asegura que, ” lo que más la ha marcado es cuando se realizan los festivales, el hecho de ver a los pequeños desarrollar las actividades que les enseñaste, se convierte en una alegría muy grande para un educador”.



“Desde pequeña, siempre quise ser educadora porque me gustaban los niños; asistía a un círculo infantil y ese amor que irradiaban hacia a mí las educadoras me motivó a escoger esta profesión. Siempre trabajé con la edad preescolar, en cuarto, quinto y sexto año de vida; con los niños siempre hay algo nuevo que hacer y algo nuevo que aprender; realizo con ellos todas las actividades programadas, los procesos y el juego, enseñándoles cada contenido, hábito y habilidad”, argumentó Sandra Acosta Jeréz, educadora del Círculo Infantil Los Zapaticos Blancos.

“Cuando era niña estuve en este mismo Círculo Infantil, recuerdo que me llamaba mucho la atención el rol de las educadoras y siempre me gustaron los niños. Al terminar el preuniversitario, comencé a trabajar en esta institución, después empecé la carrera por el curso para trabajadores, me gradué y continúe trabajando en este centro, donde llevo 24 años.

Siempre he trabajado con los niños más pequeños porque me gusta enseñarles a hablar y a hacer sus primeras actividades; también en este Círculo tuve la oportunidad de desempeñarme como subdirectora y directora”, expresó Yanara Batista González, educadora del Círculo Infantil Los Zapaticos Blancos.

En el Día Internacional de la Infancia, llegue el homenaje a quienes laboran en los Círculos Infantiles del municipio de Jagüey Grande, pues con su quehacer contribuyen indudablemente a la formación de los más pequeños, con la mayor dedicación y cariño.