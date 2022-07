La Dirección de Cultura en Matanzas informa sobre actividades este fin de semana de las artes escénicas en varios escenarios de la ciudad.

El Teatro Papalote invita este domingo 17 de julio a las 10:00am al disfrute de la obra «Caperucita Roja Rojita» en su sede habitual así como Teatro las Estaciones a la puesta en escena de «Pedro y el Lobo» a las 11 de la mañana.

La Compañía Circo América se presentará el domingo en el Museo Palacio de Junco a las 10:00am y Danza Espiral en el Teatro Sauto a las 11:00am clausurará con una función especial su Taller Infantil.

El grupo Teatro D’ Sur llegará también en la mañana del domingo al Consejo Popular Cidra del municipio Unión de Reyes con la obra «Acércate a mi latón» y en el antiguo central azucarero Puerto Rico Libre presentarán «Cuentajuegateatro».

El Teatro Sauto acogerá este sábado 16 a las 8:30pm al concierto «Sin mutis por el foro» de Raúl Torres e invitados y el domingo a las 4:00pm.

Para las noches veraniegas de este fin de semana en el Café Teatro Biscuit la obra «Portazo in the gao» este sábado 16 a las 10:00 de la noche y el domingo a la misma hora la obra » El Recitalito, no puedo tengo ensayo».