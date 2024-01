Xavi anuncia que se va del Barça

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Tras la derrota del Barcelona frente al Villarreal por 3-5 en el Estadio de Montjuic, Xavi Hernández anunció en conferencia de prensa que no seguirá como técnico del Barcelona al final de la presente temporada.

En una rueda de prensa a la que acudió incluso su mujer, también su hermano y ayudante Óscar Hernández, Xavi anunció que se va del Barça el próximo 30 de junio y que esa decisión es “irrevocable” aunque gane la Champions. Lo hizo con una pequeña intervención antes de dar paso al turno de preguntas: “Antes que me hagáis las preguntas pertinentes, me gustaría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. Es una decisión que he tomado con el presidente, con Rafa Yuste, con Deco. La situación merece un cambio de rumbo y como culé la situación no puede seguir así. Creo que el club necesita un cambio de dinámica. Como culé, por el bien de los jugadores, creo que ellos se liberarán. Jugamos con mucha tensión. Por el bien de la Junta directiva, lo mejor es que me marche. Daré lo mejor de mí. Creo que todo eso ayudará a que la dinámica cambie. Este es el mensaje que me gustaría dar. Creo que hago lo correcto”.

Luego, continuó: “Esto destensa la situación general. Hasta hoy, se ha hecho un trabajo bueno. Pero creo que el proyecto nuestro, como entrenador, es hasta el 30 de junio. Esto quitará tensión. Hace días que tengo tomada la decisión. Y en cierto modo, me he liberado. Pero no quiero ser una rémora. He querido ser siempre una solución para el Barça. Como lo fui hace dos años y tres meses. Pero pensando con el corazón, creo que lo mejor es que deje el cargo el 30 de junio. Le agradezco la confianza al presidente. Todo esto destensionará la situación general”.

Preguntado por la reunión con Laporta en la que tomó la decisión (que no comunicó a los jugadores), Xavi dijo: “Hemos tenido una conversación muy humana con el presidente, con mucho sentido común. La confianza es absoluta, pero creo que es el momento. No me muevo por asuntos económicos, sino por el corazón. Pienso que es lo mejor para el club. No quiero ser un problema para el club de mi corazón. Este partido ha sido desgraciado y es un momento para cambiar esta dinámica. Prácticamente, no recuerdo un partido tan cruel como el de hoy. Por el bien del club y general, teníamos que tomar esta decisión. He pensado en el presidente, en Deco y sobre todo en los jugadores, que merece un cambio de rumbo. No quiero ser un problema sino una solución y creo que de aquí a junio todavía puedo ser una solución. No estoy aquí por el contrato, no quiero agarrarme a un contrato”.

Toamdo de Cubadebate