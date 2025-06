Tigres se coronó en la III Liga Élite del Beisbol Cubano

Tigres de Ciego de Ávila venció hoy 6×4 al anfitrión Leñadores de Las Tunas para cerrar barrida en la final y alzar el cetro en la III Liga Élite del Beisbol Cubano, despedida en el estadio Julio Antonio Mella.

Apoyada en su combatividad y preciso desempeño, la tropa dirigida por el campeón olímpico Danny Miranda ganó los cuatro juegos en que se definió la corona.

En este último pegó 13 jits, incluido el cuarto jonrón de Dennis Laza -uno en cada enfrentamiento-, para ratificarse como figura clave en la porfía por la corona.

«No tuve una buena semifinal con Industriales, pero Danny me pidió que viniera con los Tigres, pues confió en que podía mejorar mi ofensiva. Yo no pienso cuando estoy en un turno al bate, solo me concentro en pegarle bien a la bola», comentó tras el alegrón.

El estadístico Rodolfo Silva reveló a JIT que lo más parecido a esta loable actuación de Laza está en poder del crack pinareño Omar Linares, quien en la II Copa Revolución conectó seis cuadrangulares en igual cantidad de desafíos, también de forma sucesiva.

Este miércoles por los monarcas también destacó al bate el inicialista Yordanis Samón, que se fue de 4-2, con doble y par de impulsadas.

Los avileños dejaron a 11 corredores en circulación y cometieron cuatro errores, pero ni eso ni pegar 14 imparables bastó a Leñadores, que también sumó esa cantidad de hombres paralizados encima de las almohadillas.

Segunda victoria del torneo para el zurdo Alex Guerra y séptimo salvamento de Leonardo Moreira.

«Juego muy difícil porque cometimos muchos errores. Pero estoy muy contento con el título. No es igual ganar como jugador que hacerlo en funciones de director. Lo próximo será prepararme para la venidera serie nacional y hacer como ahora, que callamos a todos los que no nos daban opciones de avanzar a la postemporada», expresó el mentor avileño.

El refuerzo espirituano Frederich Cepeda fue escogido como MVP (Jugador Más Valioso) de la fase de postemporada.

Este es el cuarto título de Ciego de Ávila en campañas locales, pues antes se impuso en tres series nacionales. Y el primero que celebra fuera de casa, porque los anteriores tuvieron colofón en su estadio José Ramón Cepero.

