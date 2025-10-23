Ariel, Yadir y Yadiel: un trío matancero de poder

El matancero Ariel Martínez respondió a la confianza del mánager de los Niponham Fighters, Tsuyishi Shinjo, y tuvo buen rendimiento durante la Serie Final de la Liga del Pacífico en la pelota japonesa.

Si bien su equipo cayó en el global frente a los Halcones de Softbank, Ariel dejó promedio ofensivo de 400 con destaque en el segundo duelo, donde bateó par de incogibles en cuatro oportunidades, recibió un pelotazo y se embaso en tres ocasiones.

En su sexta temporada en Japón, el fornido jugador sólo disputó 34 juegos de la campaña regular, pues tuvo mayor presencia en las Ligas Menores del béisbol nipón.

Entretanto, el también yumurino Yadir Drake sacó del parque su primera pelota de la Liga Arco Mexicana del Pacífico con su conjunto Águilas de Mexicali. La Pantera de Pueblo Nuevo se fue de 3-2 con dos remolques, una carrera anotada y un boleto. El vuelacercas constituyó su número 35 en el béisbol invernal azteca.

Con esa propia chamarreta, Yadiel Hernández volvió a brillar madero en ristre, al pegar un hit en cuatro chances, impulsar dos y anotar otro par sobre la goma, siendo una combinación letal para el pitcheo rival en el comienzo de la Liga.

El cañonazo de Yadiel fue su segundo jonrón del año, algo que lo sitúa en la cima de los sluggers dentro de la incipiente campaña.

