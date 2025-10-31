Silvio Rodríguez volverá a deleitar al público colombiano en Medellín

El ícono de la nueva trova cubana, el cantautor Silvio Rodríguez, dará hoy aquí el penúltimo concierto de su gira por Latinoamérica, que ya lo llevó a escenarios de Chile, Argentina, Uruguay y Perú.

El bardo regresa a la ciudad del noroeste del Colombia 15 años después de su última presentación, que aconteció durante la celebración del Congreso Iberoamericano de Cultura.

Con una boletería completamente agotada pocas horas después de que se pusieran a la venta, la cita será en esta ocasión en el Estadio Polideportivo de Envigado con capacidad para 11 mil personas.

Los amantes de su música esperan poder corear canciones ya antológicas como “Ala de Colibrí”, “Sueño con serpientes”, “Óleo de mujer con sombrero”, “Ojalá”, “Eva”, “Canción del elegido”, “Te amaré”, La era está pariendo un corazón”, “Ángel para un final”, “El necio”, “Historia de las sillas” y “Rabo de nube”.

A juzgar por sus presentaciones anteriores, interpretará otras piezas recientes pertenecientes a su disco “Quería saber”, entre estas “Viene la cosa” y “Nuestro después”.

Esa última producción discográfica, que es su vigesimoprimer álbum de estudio, está compuesta por 11 canciones y fue publicada el 7 de junio último.

En marzo del pasado año, el entonces ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Juan David Correa, le pidió al trovador volver a la nación sudamericana y ofrecer un concierto.

“Millones de colombianos crecimos con sus canciones como usted lo ha podido atestiguar a través de sus visitas a nuestro país. Hoy quisiera pedirle, a título personal, ciudadano e institucional, y en nombre del señor presidente, que nos acompañe una vez más, que nos permita oír su voz en un concierto que podemos organizar allí donde usted lo considere (…)”, apuntaba una misiva dirigida a Rodríguez.

Después de su concierto en Medellín, el compositor se trasladará a la ciudad de Cali, donde dará la última presentación de su gira el domingo 2 en la Arena Cañaveralejo, con capacidad para más de 15 mil personas.

Tomado de Prensa Latina

