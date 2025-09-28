Serie Nacional: Matanzas suma su victoria número 15 en la actual temporada

Los Cocodrilos de Matanzas llegaron este sábado a 15 victorias en la 64 Serie Nacional de Béisbol y se acercaron a media rayita del primer lugar, aprovechando que el líder Santiago de Cuba no jugó por las inclemencias del tiempo.

En la jornada, además de la suspensión del partido entre las Avispas y Villa Clara, tampoco pudieron realizarse por el impacto de la lluvia los duelos Industriales-Granma y Ciego de Ávila-Las Tunas, mientras el de Cienfuegos-Holguín fue sellado en la misma primera entrada cuando ganaban los orientales 3-0 por jonrón de Lázaro Cedeño.

Los matanceros, de visitantes hoy en su estadio Victoria de Girón, doblegaron 10-9 a los Vegueros de Pinar del Río, en un partido que se extendió a 10 entradas y marcó un récord en el béisbol cubano al jugar entre ambos cuatro extrainnings consecutivos.

Esteban Terry con un inatrapable y Eduardo Blanco con un roletazo al cuadro, empujaron las dos carreras que marcaron la ventaja.

Armando Dueñas colgó tres argollas en la pizarra para llevarse el crédito y Noelvis Entenza sacó los últimos tres outs, antes de permitir una anotación, para anotarse el salvamento. Yancarlos García perdió su tercer partido en esta misma semana.

En el 26 de Julio de Artemisa, los Cazadores de esa provincia aprovecharon la accidentada jornada y noquearon 13-2 a los Indios de Guantánamo, para escalar al cuarto puesto de la tabla de posiciones.

Un total de 19 imparables conectaron los ganadores, entre ellos y un doble y un cuadrangular de Osbel Pacheco, que empujó un trío de carreras en el partido.

Daniel López también calentó el madero con sencillo y triple para anotarse cuatro remolques.

Desde el montículo Yunieski García logró su tercer éxito sin fracasos tras una labor de cinco episodios, donde aceptó las dos anotaciones de los Indios. Fernando Sánchez permitió cuatro rayas, una de ellas sucia, y encajó el revés.

Para los Gallos de Sancti Spíritus también fue beneficiosa la jornada al batir 5-4 a los colistas Piratas de La Isla en el José Antonio Huelga y mantenerse en el grupo de avanzada.

Dentro de un ataque de 12 incogibles destacaron Lázaro Martínez y Osdani Llorente, ambos de 4-2 con un tubey incluido, y desde la lomita Fernando Betanzo logró su cuarto triunfo con un rescate de tres entradas, donde le pisaron una vez la goma del plato.

Por último, los Toros de Camagüey, en su casa del Cándido González, se apoyaron en el brazo de Dariel Góngora para derrotar 2-0 a los Huracanes de Mayabeque y afincarse en zona clasificatoria.

El zurdo serpentinero caminó todo el trayecto, apenas aceptó tres indiscutibles y recetó 10 ponches —tres de ellos para cerrar el partido— y se anotó su segundo triunfo de la campaña.

Luis Miguel Vázquez también realizó una buena labor al transitar toda la ruta por los derrotados, pero no recibió ayuda de su artillería.

Luis González con un sencillo y Leonel Moas con un doble, remolcaron las carreras por los ganadores.

