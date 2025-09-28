Oro para Cuba en Copa Mundial Juvenil de Baseball5

Cuba venció 2-0 hoy a China Taipéi y ganó el título de la Copa Mundial de Baseball5 de Nayarit 2025, en México. Con sets de 5×4 y nocaut de 13×3, la tropa del técnico Sergio Arturo Pérez conservó la corona conseguida en la primera edición de estas lides, disputada en Ankara en 2023.

El conjunto de la Isla debió remontar en el primer set una desventaja de tres carreras para cerrar con pizarrón favorable. Defendió mejor y sus golpes resultaron más potentes e intencionalmente colocados hacia los espacios libres de la cancha. Ya en el segundo parcial, las «aguas tomaron su nivel» y el quinteto caribeño mostró su real valía. Desde la entrada inicial comenzó a fabricar anotaciones hasta llegar a 13.

Las palmas para el capitán Carlos Alejandro Rivera, quien apenas pudo ser puesto fuera en una ocasión y se fue de 11-10, con tres carreras impulsadas. También destacó Kevin Hidalgo-Gato, que golpeó de 11-9, con un trío de remolques.

A la defensa, el reconocimiento total para Ady Espinel, un real «muro de contención» en la antesala. Con este cetro, Cuba logró la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, donde debutará el Baseball5.

