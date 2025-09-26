Serie Nacional de Béisbol: Los líderes ceden terreno

Avispas de Santiago de Cuba y Cocodrilos de Matanzas, equipos que marcan el ritmo de la 64 Serie Nacional de Béisbol, cayeron hoy en sus respectivos duelos y estrecharon un poco la tabla de posiciones.

Los santiagueros cedieron 4-3 ante los Leopardos de Villa Clara y vieron rota su racha de 10 triunfos consecutivos, aunque conservaron la primera posición en el torneo.

Por los ganadores Luis Darío Machado compiló de 4-2 con par de fletadas y Yoan Andrés Aguila de 5-3 con un doble incluido y una empujada.

Raidel Alfonso le recetó una decena de ponches en ocho entradas a la temida tanda oriental y se adjudicó la victoria, ayudado por los dos outs que sacó Mailon Tomás Alfonso, quien salvó el desafío.

Los Vegueros de Pinar del Río, después de caer dos días seguidos en partidos que se extendieron a entradas extras, vencieron 3-2 a los Cocodrilos, en un juego que duró 10 capítulos.

No pudieron aprovechar la jornada los matanceros para escalar a la cima y se quedaron a un juego de diferencia de los santiagueros.

José Raúl Román sacó los últimos nueve outs, tres por la vía del ponche, y ganó su primer partido en Series Nacionales, mientras Frank Raúl Gonzáles disparó un cuadrangular clave con un compañero en circulación.

En el Calixto García de Holguín, los Elefantes de Cienfuegos sacudieron el polvo de dos derrotas ante los Cachorros de esa provincia, al doblegarlos 2-1.

Erisbel Arruebarrena conectó un jonrón y Pedro González pegó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja definitiva, para apoyar el trabajo de Alexander Vargas, que caminó hasta el séptimo tramo para llevarse el triunfo.

Los Toros de Camagüey ganaron en el terreno a los Huracanes de Mayabeque, pero el partido les fue confiscado por utilizar un jugador no habilitado.

Por los camagueyanos Leonel Moas despachó un batazo de vuelta completa con un saco ocupado y Yordanis Samón pegó tres incogibles para superar la barrera de 2500 hits en los campeonatos domésticos. El enmascarado Lázaro Ponce se llevó las cercas por los mayabequenses.

En el estadio 26 de Julio los Cazadores de Artemisa vencieron en su doble cartelera a los Indios de Guantánamo y se afincaron en zona de clasificación.

Primero vencieron 8-4 en el partido que había quedado sellado de la jornada anterior, con una ofensiva de 15 incogibles, entre ellos los cuadrangulares de Yansué Moré y Daniel López, quienes impulsaron cinco carreras entre ambos.

Brander Guevara lanzó seis entradas y un tercio para llevarse el triunfo y Yankiel Pérez sacó dos outs para salvar el juego.

A segunda hora lograron el éxito 6-2 con trabajo completo de Dayron Díaz, quien solo permitió una limpia en todo el trayecto para anotarse su segunda victoria del torneo.

Yerardo de la Caridad Reyes conectó un vuelacercas y Moré volvió a lucir al compilar de 3-3 con par de remolques.

Por último, en el José Antonio Huelga los Piratas de Isla de la Juventud fueron noticia al derrotar 7-4 a los Gallos de Sancti Spíritus, para lograr apenas su segundo éxito en 17 salidas. Frank David González sacudió un batazo de vuelta entera por los isleños.

Según informó la Comisión Nacional, el partido entre Industriales y Granma quedó pospuesto para mañana por una afectación eléctrica en la villa donde se hospedan los capitalinos, que conspiró contra su necesario descanso.

