Devuelven a Cuba 136 migrantes desde Estados Unidos

Un total de 136 migrantes irregulares fueron devueltos a Cuba este jueves desde Estados Unidos por vía aérea, en correspondencia con los acuerdos migratorios entre ambos países.

En la que constituye la novena operación de este tipo desde territorio estadounidense en lo que va de 2025, arribaron 125 hombres y 11 mujeres. Cuatro fueron trasladados al órgano de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país. Suman 37 devoluciones en total desde distintas naciones de la región en el presente año, con 1140 personas, la mayoría (999) desde EE.UU..

Las autoridades cubanas han ratificado su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que reiteran el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.

