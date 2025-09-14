Sellado por oscuridad: Matanzas a seis outs de seguir la racha

A seis outs de la victoria quedó el equipo Cocodrilos de Matanzas frente a los Leopardos de Villa Clara, en el cuarto encuentro de la subserie particular que tiene lugar en el yumurino Estadio Victoria de Girón.

El duelo lo abrió por Matanzas, como visitador en el pleito, el zurdo Yoennis Yera. Líder del staff rojo, Yera ponchó a siete rivales para superar al legendario Orlando “Duque” Hernández en la lista de los máximos ponchadores en Series Nacionales de Béisbol. Sin embargo, no tuvo su mejor presentación desde el montículo.

Sus compañeros le dieron ventaja parcial de 5-1, apoyado en sólidas conexiones de sus mejores hombres al bate y el primer cuadrangular de Esteban Terry como Cocodrilo. No obstante, el quinto inning resultó fatídico para el siniestro de Martí, pues los villaclareños ligaron cuatro incogibles, entre ellos doblete remolcador de Yoasniel Pérez y el primer vuelacercas en clásicos cubanos para el patrullero Víctor Bosch.

Con dos outs, el alto mando matancero se vio obligado a extraerlo del box y dejó el juego perdiendo por la mínima. A su recate llegó el veinteañero Silvio Iturralde, quien finiquitó la entrada con ponche a Jonathan Acosta.

Duelo de remontadas en el Victoria

Poco duraría la felicidad para las huestes naranjas, ya que en la alta del sexto Matanzas sacó a relucir otra vez su ofensiva. Racimo de seis anotaciones, con cuatro jits y el estreno de Yurisbel Gracial como jonronero en la actual temporada, colocaron delante a los dirigidos por Armando Ferrer. Ramón Moré, timonel de los Leopardos, envió al box al relevista Dairon Casanova tras la presentación como abridor del derecho Raidel Alfonso, quien cargó con ocho carreras a su cuenta.

Como dato curioso, apunta el estadístico Osmani Pedraza, que la fórmula de Alfonso-Casanova, fue la última combinación de lanzadores que obtuvo el éxito frente a Matanzas en los diez enfrentamientos más recientes entre ambas novenas.

Iturralde no estuvo fino en el sexto y Villa Clara descontó una antes de que el novato y líder en efectividad de la contienda, Yosney García tomara las riendas de la lomita. En la parte alta del octavo episodio, los Saurios mordieron cuatro veces, incluyendo kilométrico bambinazo de tres carreras por el jardín central del capitán Eduardo Blanco (se embasó en las cinco oportunidades, con cuatro jits, un jonrón, cuatro carreras impulsadas y dos anotadas).

El inning figuraba con dos outs en el pizarrón, un corredor en primera base, el marcador 13 carreras por siete y bateaba Luis Ángel Sánchez, cuando los árbitros sellaron por oscuridad el pleito.

Este domingo ambas novenas saltarán a la grama del coloso de la Calzada Martín Dihigo desde las diez de la mañana para concluir el juego sellado. Media hora depués de concluido, jugarán el enfrentamiento correspondiente a la jornada dominical, este pactado a siete innings.

Post Views: 2