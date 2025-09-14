Reaparece la cerveza Cabeza de Lobo

La marca Cabeza de Lobo reaparece en el mercado cubano como parte de la diversificación del portafolio de la Compañía Cervecería Bucanero S.A, y su compromiso con la innovación.

El director general de la entidad, Erick Williams Abreu, expresó que este relanzamiento de la marca, propiedad de la «Bucanero», busca satisfacer al consumidor con precios competitivos y ocupar un espacio junto a los otros productos reconocidos de la Compañía.

Cabeza de Lobo surgió en Cuba en la década del 60 del siglo XX, era una cerveza negra con gran aceptación, la marca quedó detenida en el tiempo y resurge con nuevas estrategias para acaparar la atención del mercado nacional. (ALH)

Tomado de Cubadebate