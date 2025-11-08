Récord mundial y seis medallas para Cuba en parapesas

Amalia González, Daynelis Vázquez y Daniuvis Díaz tributaron a Cuba dos medallas de oro, tres de plata y una de bronce en el powerlifting (parapesas) de los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025.

González, de los 45 kilogramos (kg), lideró el brillante desempeño al sumar los dos títulos y, en un intento adicional, romper su propio récord mundial en la categoría rookie (novata) con 91 kg, uno más que lo conseguido en octubre en el campeonato mundial de El Cairo, Egipto.

La ídolo del municipio de Yara, oriental provincia de Granma, antes aseguró las de oro con un total de 263 kg en tres intentos (85-88-90), así por concretar el mejor levantamiento de potencia con 90 entre siete competidoras de seis países.

“Quiero dedicar estas medallas a mi entrenador Ramón Martínez, de quien estoy muy orgullosa, así como todos los del equipo, a la psicóloga, al médico y a mi pueblo de Yara, donde tanto me apoyan, y muy especialmente a mis padres”, dijo.

“Siento un gran orgullo de mi preparación y que puedo competir centrada, con la mente y el corazón, es lo que me da esa fuerza en mis brazos para lograr estos triunfos, que me impulsan a seguir”, declaró la paratleta que menos pesó entre sus rivales y más kilos logró dominar.

Su coterránea, la bayamesa Daynelis (41 kg), cumplió con los pronósticos al asegurar las de plata (categoría nueva generación) con el segundo mejor total (233) y levantamiento (80), y elevó su registro personal en ocho kilos.

El triunfo correspondió a la monarca mundial ecuatoriana, Kerly Lascano, una fuera de serie con muchas competencias en su carrera, que no tuvo adversarias al dominar 105, 110 y 115 kilos en las tres rondas para un acumulado de 330.

La colombiana Claudia Altamiranda ganó la de bronce, bien alejada de la cubana, con 110 kg (54-56-56).

“Sabía que lo mío era asegurar medallas, consciente de la calidad de Kerly, pero esta actuación es algo muy importante para mí, un sueño hecho realidad y ahora a seguir adelante, cumpliendo muchas más metas, siempre agradecida de todo este colectivo que tanto nos ayuda a cumplirlas”, manifestó la joven bayamesa.

La quinceañera de Manzanillo, Daniuvis Diaz, no quiso quedarse fuera de podio y consiguió sus primeras preseas internacionales al alzarse con la de plata por el segundo “tirón” más destacado (54.403 kg) y bronce en el total de las tres rondas (106.992) en la división de 55 (novata).

“Esto es el resultado del apoyo de mi familia, de mi entrenador, a mi esfuerzo en el entrenamiento. Me siento feliz porque son mis primeros juegos parapanamericanos y obtener medallas es un orgullo grande”, expresó, al tiempo que agradeció la preocupación de todo el colectivo.

En el cierre de la jornada de apertura, el guantanamero Erlis González en su estreno internacional se ubicó cuarto con 135 de total y 70 en su mejor levantamiento para superar su récord personal en tres.

El triunfo le sonrió al brasileño Charles Texeira (447-116) en la división de 49 kg (novato), en la que Erlis fue el competidor con menos peso corporal (39.3).

Con esta actuación inicial de las parapesistas Cuba exhibe un total de 10 medallas de oro, 11 de plata y tres de bronce, sumadas a las alcanzadas por el paratletismo.

Este sábado compiten la santiaguera Bárbara Samantha Rivera (61 kg) y el matancero Yoidel Queralta (72), y el domingo, en el cierre de los Juegos, Cuba presentará selecciones femenina y mixta en la lid por equipos.

Este sábado será el torneo de parajudo en Santiago de Chile, en el que la mayor de las Antillas estará representada por otro quinceañero, Brian Jesús Enoa, de los 62 kilos, quien enfrentará al venezolano Carlos Parra por el grupo B. (ALH)

