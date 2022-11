“Quiero ser campeona mundial de Taekwondo”

Ser una de las principales figuras del Equipo Nacional de Taekwondo en la actualidad ni siquiera le pasó por la cabeza a Dalila Villamil, una niña que comenzó su carrera deportiva en la gimnasia rítmica, y que con un yop chagui descubrió el arte marcial de la perseverancia.

Con apenas 20 años y una figura menuda y grácil, nadie sospecharía que la fuerza de sus patadas y el ímpetu de su carácter la llevan por el sendero del triunfo, en la división de 49 kg, con una extensa historia en la rama femenina.

Su trayectoria comenzó en séptimo grado, y en solo seis meses de practicar esa disciplina logró una medalla de bronce en el torneo nacional escolar, para después con más experiencia agenciarse el metal dorado en cada certamen desde noveno hasta onceno, y ser subcampeona en duodécimo grado.

No obstante, no todo ha sido color de rosas para Dalila. “A partir de 2017, que me subieron al equipo nacional, he tenido muchas dificultades para ser quien ahora soy. La disciplina era lo que más me afectaba, pero una vez que llegó el profesor Arlen todo comenzó a cambiar. Él me reeducó, para decirlo de la forma más sincera”.

AP CHAGUI

Enfoque y explosividad serían las palabras para definir a la taekwondoca que hoy hace enorgullecer a Matanzas y sus puentes, al barrio de La Marina.

Recientemente asistió a una base de entrenamiento en Venezuela, en el mes de septiembre, donde se midieron ante el equipo nacional de ese país.

El Equipo Nacional Femenino de Taekwondo está integrado por 16 atletas, que constituyen las primeras y segundas figuras, más ocho que conforman la reserva; de ellas solo cuatro asistirán al Campeonato Mundial de Taekwondo que se desarrollará en Guadalajara, México, del 13 al 20 de noviembre.

En 53 kg competirá Tamara Robles, Arletty de la Caridad Acosta en 62, en la división de más de 73 Yamitsi Carbonel, y la matancera Dalila Villamil representará a Cuba en los 46.

Todavía no amanece y ya se siente el ajetreo en el gimnasio de la escuela de combate, en las afueras de la capital cubana. Poco a poco se organiza el entrenamiento, que por estos días se torna más intenso, y la doble sesión suele ser agotadora.

El profesor Arlen sabe que Dalila, aún en proceso de recuperación de una lesión, dará batalla en el mundial y dedica unos minutos a, entre voces de mando, revelarnos a la guerrera en formación.

Conocer a los rivales y poder topar como complemento de la preparación es fundamental en cualquier deporte de combate, para depurar la técnica y madurar en el orden sicológico.

Para la matancera no existen rivales. “Estoy concentrada en obtener una medalla, en crecer, sea cual sea la oponente y los logros que haya alcanzado. En Venezuela y México enfrenté a algunas de las principales figuras de mi peso y me sentí fuerte, marqué puntos y estaba cómoda».

“Cuando me lesioné lo primero que hice fue llorar, porque todo el sacrificio que he hecho hasta ahora se me iba a derrumbar de la nada, pero gracias al apoyo de mi madre he superado ese problema y me esfuerzo para avanzar en el movimiento de a mano. Era tanta mi sed de ir al mundial que no sentía siquiera dolor. Yo quiero una medalla de oro y me enfoco en eso cada día, quiero ser campeona mundial”.

Para cualquier atleta el apoyo familiar es esencial. “Mi madre lo es todo para mí, en ella se resume toda la protección y aliento que necesito. Siempre está conmigo en cualquier circunstancia».

“A las nuevas generaciones del taekwondo matancero les digo que el esfuerzo vale mucho, que estar en el equipo nacional es una oportunidad única y siempre llega la hora de triunfar, pues el sacrificio se premia”.(AGB)