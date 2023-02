No fue un mediodía cualquiera en París. El PSG ganó 4-3 al Lille en un partido loco que tuvo absolutamente de todo, dentro y fuera del campo.

Mbappé se inventó un gol casi antológico, el PSG se dejó remontar para después ganar el partido en el minuto 95 con un lanzamiento de falta de Leo Messi. Antes, Neymar se había lesionado (lesión de tobillo a tres semanas del partido vs Bayern) y Luis Campos saltó al campo desde el palco para “reemplazar” a Galtier y hacer las veces de entrenador, dirigiendo al equipo y encarándose con el cuarto árbitro.

Todo ocurrió en la segunda parte. El Lille remontó en 13 minutos y en el minuto 70, cansado de lo que estaba viendo, Luis Campos, asesor técnico del PSG, saltó a la banda del Parque de los Príncipes. Los espectadores que lo veían por TV y los presentes en el estadio no daban crédito. El portugués, totalmente fuera de si, empezó a dar órdenes “reemplazando” a un Galtier desautorizado de sus funciones.

Cuando el PSG remontó, con gol de Messi, todos los futbolistas se fueron a la banda a celebrarlo con el argentino y Galtier se unió a ellos, fundiéndose en un abrazo con sus jugadores. Precisamente tras el encuentro, a Galtier se le preguntaba sobre lo ocurrido con Campos. E intentaba suavizar la situación.

“No es una interferencia. En Mónaco no hubo interferencias. A Luis le apasiona ganar. Había ira pero no interferencia. En cuanto a hoy, estoy al frente, no puedo mirar atrás. ¿Qué denota esto? Un gran deseo de triunfar. Por supuesto que Luis es parte del cuerpo técnico. Esto no me supone ningún problema porque no hay intervención técnico-táctica. Hay pasión”, declaraba Galtier.

“Es importante decir que no estamos contentos con nuestro partido. Sabemos que podemos ser mejores, y tratamos cada semana de serlo», declaraba Vitinha al acabar el partido. Y recalcaba que hay que destacar «la actitud para lograr la remontada”.