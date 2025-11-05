Paratletismo juvenil otorga a Cuba 13 medallas en Chile

Cuba acumula hoy cinco medallas de oro, siete de plata y un bronce en los Juegos Parapanamericanos Juveniles que tienen como sede a la Región Metropolitana de Santiago de Chile y a O’Higgins.

La isla caribeña trajo al evento a un grupo de atletas muy jóvenes que participan por primera vez en una cita continental y vienen cargados de sueños.

En la jornada de este martes, el deportista habanero Daumey Elizalde se convirtió en el primer integrante de la delegación cubana en obtener dos títulos, al ganar en los 200 y 100 metros de la categoría T-46.

“Orgulloso de darle la segunda medalla a mi país. Me queda la carrera de 400 y a esa le tengo un poco más de respeto, pero no paro hasta lograrlo”, dijo Elizalde a los periodistas cubanos que cubrimos el evento.

Harol Lorén y Osbiel Palacios obtuvieron oro y plata, respectivamente, en salto de longitud en la categoría T-46, para atletas con deficiencias motoras que les afectan los miembros superiores.

“Estoy muy contento, orgulloso por lo que he logrado en este mi primer evento internacional”, declaró a Prensa Latina Lorén.

Mientras, para Osbiel su sueño es llegar a ser grande como Robiel Yankiel, Omara Durand y Usain Bolt.

Cerca de mil deportistas de 27 países participan en los Parapanamericanos, que comenzaron el 31 de octubre y se extenderán hasta el 9 de noviembre.

Lisvania Álvarez, una jovencita de 17 años, alcanzó la plata en la impulsión de la bala.

“Es algo muy importante para mí porque nunca pensé en obtener una medalla en mis primeros juegos Parapanamericanos”, dijo a esta agencia.

Consultada sobre a quién dedica el triunfo, declaró: “A mi familia y sobre todo a mi mamá que, aunque no está viva, fue pensando en ella que obtuve esta medalla”.

Lisvania, quien lleva cuatro años en la carrera, elogió el papel de sus entrenadores que la condujeron a esta victoria.

“Para el futuro quiero obtener el oro”, dijo. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

