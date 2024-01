Nadadores se entrenan en Varadero rumbo a lid mundial

Nadadores cubanos se entrenan en Varadero con vistas a su participación en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Doha 2024, en Catar, previsto del 2 al 18 de febrero con rango de clasificatorio olímpico.

Rodolfo Falcón Jr., clasificado por la marca B en los mil 500 metros estilo libre, se prepara junto a Andrea Becali, quien obtuvo un wild card y se tirará en los 100 y 200 espalda.

En la ciudad balneario los acompaña Laurent Estrada, quien tuvo una grata temporada 2023, pero por reglamento cada país solo recibe una invitación.

La principal figura de Cuba, Elisbet Gámez, competirá en las tres distancias en que posee la marca B: 100, 200 y 400 libre. Viajará a la sede de la lid desde Francia, donde cumple desde el pasado año una beca otorgada por la World Aquatics.

Completan el grupo el entrenador Gilberto Lugo y la fisioterapeuta Midalys Gómez. Imprescindibles en la piscina José Ángel Vizoso y su compañero José Luis Pacheco.

«Se hicieron todas las gestiones para estar aquí. No todo es perfecto porque faltan bloques y carrileras, pero lo fundamental es que podemos entrenar, no nadar, que son cosas diferentes», dijo.

«Lo más importante es que estamos trabajando. Se hizo un gran esfuerzo para que estemos en Varadero. Íbamos para Ciego de Ávila, pero no pudo ser por retraso del cloro. Se buscaron alternativas y nos abrieron estas puertas», relató Lulú.

Lulú manifestó su admiración por Vizoso, que no escatima esfuerzos para resolver lo que se necesite y poder cumplir con las jornadas de entrenamiento tanto en la piscina como en los dos gimnasios de las calles 28 y 44.

«Estas actitudes me hacen recordar el sentido de pertenencia, cosas que añoro y las respeto mucho, pues no hay nada que Vizoso, responsable de cursos de salvavidas en Matanzas, no pueda resolver, es increíble y muy admirable su labor. Nos sentimos muy bien aquí», expresó Mojarrieta.