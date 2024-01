Matanzas remonta en el sexto juego y pone rumbo a la Final de la Liga Élite del Béisbol Cubano

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Matanzas, con desventaja de cuatro carreras, protagonizó una emocionante remontada esta noche en el estadio Victoria de Girón, venciendo a Las Tunas por seis carreras contra cuatro. Con esta victoria, Matanzas se convierte en el segundo finalista de la actual Liga Élite del Béisbol Cubano.

La fase conclusiva de este torneo de alta competición comenzará el martes en el Palacio de los Cocodrilos, donde los yumurinos se enfrentarán a los inspirados artemiseños a partir de las 6:30 de la tarde.

Semifinal Intensa y Optimismo para la Final

En declaraciones al canal Tele Rebelde, el director de Matanzas, Armando Ferrer, describió la semifinal con los leñadores como muy reñida, destacando la calidad de ambos equipos. Ferrer expresó optimismo al afirmar: “Son dos grandes equipos. Pero a nosotros nos tocó bailar con la más bonita.”

Sobre la final, Ferrer adelantó que mantendrán la misma alineación y espíritu de juego, confiando en el desempeño de su equipo. Ganando el encuentro, el diestro Noelvis Entenza se destacó al no permitir carreras en tres innings y un tercio, con cinco ponches.

Reacciones y Destacados del Juego

En entrevista al canal de los deportes en Cuba, Entenza elogió a Las Tunas y su afición, atribuyendo el éxito al enfoque y destacando la importancia de nunca darse por vencido. El revés correspondió a Rodolfo Díaz, mientras que el relevista pinareño Frank Luis Medina se llevó el punto por juego salvado tras un relevo casi perfecto entre octavo y noveno innings. (INN 2.0, H, SO, DB)

Yurisbel Gracial fue fundamental para la reacción de Matanzas al despachar un jonrón que empató el desafío. Otro destacado fue Yordan Manduley (4-2, 2 CA). A la defensa, los tuneros cometieron errores, complicando al abridor Yadián Martínez (INN: 6.0, BE: 27, VB: 25, C: 4, CL: 0).

Matanzas vs Artemisa en la Gran Final

Desde el próximo martes comenzará la gran final de la II Liga Élite del Béisbol Cubano, en el Palacio de los Cocodrilos. Una vez más se encuentras en playoffs Cocodrilos y Cazadores, pero esta vez en la gran final donde Artemisa llega por primera vez a esta instancia marcando así su mejor actuación en campeonatos domésticos.