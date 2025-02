Maritza Arribas con energías renovadas para el ajedrez

Maritza Arribas no necesita recordar con exactitud cuándo fue la primera vez que se sentó frente a un tablero de ajedrez. Lo hizo, como casi todos los niños, “embullada” por un nuevo entretenimiento, sin imaginar que años después estaría preparándose para enfrentar el campeonato nacional número 37 de su exitosa trayectoria.

«Ya ni llevo esa cuenta… los nacionales son parte de mí y jugarlos me motiva», dice la santiaguera a punto de cumplir 54 años, para quien el Juego Ciencia representa una pasión indescriptible que crece ante cada torneo.

«Me gusta la competencia. En algunos momentos he estado un poco “en baja” y no siempre han sido buenos los resultados, pero esa adrenalina que generalmente te invade cuando te bates en el tablero me agrada… me motiva», asegura quien exhibe la mayor cifra de títulos en los clásicos femeninos de la Isla.