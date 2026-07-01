Comentarios Deportes

Malezas que enredan los sueños

Por Carlos Manuel Bernal López 0 Comentario #Beisbolito #Festival Deportivo Escolar #Inder #instalaciones deportivas #La Playa #Matanzas #Pelota cubana

Hay malezas que enredan los sueños. Y no hablo sólo de la que se toparon los niños y familiares que debían competir a las 8:30 de la mañana en el Beisbolito de La Playa, en la ciudad de Matanzas, a propósito del pregonado Festival Deportivo Escolar 2026.

Me refiero también a esa que crece a expensas de la sensibilidad y los deseos de jugar pelota en los pequeños.

Conozco, sin vacilación, de dificultades y carencias, de escasez y falta de recursos. Sin embargo, un evento coordinado y de convocatoria amplia, no puede quedar en el tintero cuando una brigada de mantenimento no llega a cumplir su labor, ni siquiera a destiempo.

Las imágenes también muestran a los padres, machetes en mano, para podar la hierba que sobrepasa el umbral de un sitio que siempre había pecado de meticulosidad en la atención cultural al césped y la grama. La familia, otra vez, demuestra que cuando los encargados de velar y cumplir sus faenas, fallan, carga sobre el peso el llanto de los niños que desearon jugar pese a la ausencia de condiciones.

Ojalá que este sea sólo un mal ejemplo de otro comienzo indeciso, y no la tónica de desbarajustes logísticos que mucho dañan y nada benefician los sueños de nuestros futuros campeones.

Post Views: 4

By Carlos Manuel Bernal López

Entradas relacionadas

Deportes Destacados Matanzas

Cadenas hoteleras y extrahoteleras reviven tradiciones náuticas en Varadero

Brian Alonso Hernández
Deportes

Convenio de colaboración favorecerá el baloncesto en Cuba

Redacción TV Yumurí
Cuba Deportes Destacados

Cuba define nómina para Clasificatorio Mundialista de Baloncesto

Brian Alonso Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Comentarios Deportes

Malezas que enredan los sueños

A ras de césped

Un cuento paraguayo

Cultura Destacados Matanzas

Ediciones Vigía celebrará el aniversario 104 de Carilda Oliver Labra

Destacados Matanzas tvyumuri

Inauguración del Verano en Unión de Reyes